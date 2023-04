FONTAINE-NOËL, Délia (Léa)



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Délia Fontaine, survenu le 16 mars 2023 à l'âge vénérable de 101 ans. Elle était l'épouse de feu René Noël. Elle était la fille de feu Camille Fontaine et de feu Félixine Campagna.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Nicole (Gilles Lacaille et leurs enfants Terry, Kim et Stephan), Claudette (Marc Beauchamp et leurs enfants Vincent et Sophie) feu Francine (Daniel Blais et leurs enfants Dominique, Caroline, Frédéric et Jérôme) Doris (feu Réal Robitaille), feu Réjean, Jocelyne (et ses enfants Charles, Mikaël, Myriam et Samy), Céline et Huguette (sa fille Véronique). Outre ses enfants et ses 14 petits-enfants, elle laisse aussi dans le deuil ses 2 belles-sœurs Aline Noël (feu Armand Côté) et Simone (feu Marcel Noël), ses 20 arrière-petits-enfants, 1 arrière-arrière-petit-enfant ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle est le sixième d'une famille de 10 enfants. Elle va rejoindre tous ses frères et sœurs qui ont déjà entamé le grand voyage : Émile (Régina Dallaire), Hilda (Charles St-Laurent), Adrien Père blanc missionnaire d'Afrique, Raoul (Germaine Bernard), Aline (Clément Nolet), Rita (Raymond Pouliot), Annette (Raymond Roy), Robert (Jeannette Nadeau) Pauline (Paul-Henri Laflamme) de même que tous les autres membres de sa belle-famille qui sont également décédés. Nous tenons à remercier le personnel du 5e étage du CHSLD de Limoilou pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Un merci particuier à André Pascal et Carmen Langlois pour leur approche humaine, leur bienveillance et l'affection apportées envers notre mère pendant plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.