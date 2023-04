De 30 à 50 mm de pluie: faut-il s’inquiéter pour des inondations?

La forte pluie qui va s’abattre sur le sud du Québec durant le week-end fera grimper le niveau des plans d’eau qui sont sous haute surveillance, mais les dégâts devraient être généralement limités, tempèrent des experts.

«Ça va demeurer sous un seuil acceptable, a affirmé au Journal Joshua Ménard-Suarez, conseiller en sécurité civile au ministère de la Sécurité publique. Il va y avoir une hausse des niveaux et des débits, mais rien de suffisamment majeur pour dire que ça va devenir catastrophique.»

Un système météorologique provenant des États-Unis se posera sur le sud de la province samedi après-midi, a indiqué Environnement Canada dans un avertissement de pluie.

Martin Alarie / Le Journal de Montréal

Une certaine accalmie est attendue dimanche, mais les précipitations reprendront en soirée pour s’étendre jusqu’à lundi matin. Au total, ce sont de 30 à 50 millimètres de pluie qui devraient tomber.

Parallèlement, le mercure devrait s’approcher de la barre des 15 °C dans certains secteurs, ce qui pourrait faire disparaître les derniers amas de neige.

Plus vulnérables

«Les secteurs qu’on surveille de plus près, qui continuent à être plus vulnérables, c’est l’Outaouais, les Laurentides et Lanaudière», précise Joshua Ménard-Suarez.

Courtoisie LinkedIn

Samedi après-midi, le ministère de la Sécurité publique recensait une dizaine de plans d’eau avec une inondation mineure.

Le lac des Deux-Montagnes, depuis Sainte-Anne-de-Bellevue, et la rivière des Outaouais, à la hauteur de la marina de Hull, sont notamment du lot.

Dans les normes

Les précipitations attendues durant le week-end «ne sont pas exceptionnelles» et sont «standards» en plein printemps, explique Maxime Boivin, codirecteur du Réseau Inondations InterSectoriel du Québec.

«Ce ne sont pas des quantités au-delà des normales, ajoute le géographe et professeur à l’UQAC. Ce sont des événements hydrométéorologiques qui sont relativement fréquents.»

Photo Olivier Faucher

Il convient néanmoins que les rivières affichant déjà des inondations mineures pourraient atteindre des niveaux de débordement moyens ou même majeurs.

«S’il reste encore de la neige, les précipitations et les températures chaudes feront en sorte qu’il y a une fonte qui peut être accélérée», suggère Maxime Boivin.

S’adapter

À cause des changements climatiques, il faudra s’attendre plus fréquemment à de fortes quantités de pluie en très peu de temps, avance Amar Sabih, ingénieur mécanique qui œuvre à l’Université McGill.

Photo d’archives, Agence QMI

Les autorités québécoises se préparent de mieux en mieux pour affronter les épisodes d’inondations, estime-t-il, mais des changements majeurs devront être étudiés dans l’aménagement du territoire.

«Nous envahissons les régions naturelles où se produisent des inondations. Tous les pays évident ces zones, mais ici, nous construisons, construisons et construisons», souligne l’expert en dégradation de matériel.

Consultez ici la liste des plans d'eau surveillés par les autorités