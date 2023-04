FRENETTE, Jean-Luc



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 23 avril 2023, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Jean-Luc Frenette, époux de madame Madeleine Julien, fils de feu monsieur Philippe Frenette et de feu madame Clarenda Boudreau. Il demeurait à Québec, natif de Portneuf-Station. La famille recevra les condoléancesà partir de 9 h 30, enoùet de là, au cimetière Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Portneuf, sous la direction du:Monsieur Frenette laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Luce (Jean Talon), Linda (André Lamy), Pierre (Amélie Lecomte), feu Marie ; ses petits-enfants : Hugo-Pierre et feu Roxanne Talon, Charles-Philippe (Michelle Kaczur) et Gabrielle Lamy, Jeanne et Antoine Frenette. Il était le frère et le beau-frère de : feu Louise (feu Apollinaire Marcotte), feu Jacques (feu Yolande Germain, feu Hélène Marcotte), feu Jules (feu Jacqueline Morissette), feu Pierrette (feu Maurice Duval), feu Jean-Marc (Agathe Boivin), Micheline (Ernest Girard), feu Germaine (feu Jean-Guy Cloutier), Germain, Michel (Normande Fiset), feu Marcel (Monique Dussault), Thérèse (feu Clément Plamondon, feu Jean-Guy Morissette), Charlotte (Yvon Bédard), feu Jean-Charles (feu Annette Julien), feu Paul-Philippe (feu Gaby Delage), feu Gemma et feu Guy (feu Marcelle Lemay). Il laisse également les membres de la famille Julien, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel de 3è étage des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg et au Dre Marie-Josée Latouche pour les bons soins prodigués et leur dévouement.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la maison Maison Lémerveil Suzanne Vachon, 733 rue du Rhône, Québec, Qc, G1H 7C1. https://mlsv.ca/dons/don-en-memoire/