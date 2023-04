POIRÉ, Suzanne



Au C.H.U.L., le 16 avril 2023, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée dame Suzanne Poiré, épouse de feu monsieur Yves Larue, fille de feu dame Yvonne Brazeau et de feu monsieur Louis-Philippe Poiré. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, ses filles : Lise Larue (Pierre Roy), Lucie Larue (Michel Larouche) et Marie-Hélène Larue (Jacques Marchand); ses petits-enfants : Catherine, Charlotte, Juliette et ses petits-enfants par alliance : Thomas, Gabrielle, Sébastien et Martin; ses sœurs : feu Monique (feu Guy Renaud), feu Lise, Pauline (feu Paul Pelletier), Madeleine (Léo Vidal), Hélène (Pierre Brousseau) et Diane; ses frères : feu Maurice (feu Janine Crépeault), feu Pierre (feu Lina Couture), feu Jacques et Claude (Andrée Thibault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à exprimer sa profonde gratitude à tout le personnel médical et soignant du 1er étage du Centre Hospitalier de l'université Laval pour l'humanité et la qualité des soins prodigués ainsi que leur dévouement admirable jusqu'aux derniers moments. Merci particulier au Dr Éric Marchand spécialiste en gériatrie. Également sincères remerciements au personnel du 1er étage du CHSLD Domaine St-Dominique au cours des trois dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org