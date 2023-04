LECLERC, Reinette Rhéaume



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 27 janvier 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Reinette Rhéaume, épouse de feu monsieur Dominique Leclerc, fille de feu monsieur Georges Rhéaume et de feu madame Yvonne Dubé. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléancesà partir de 13 h 30, enet de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona, sous la direction du :Madame Rhéaume laisse dans le deuil son fils : Jocelyn (Charlene Leclerc). Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu André (Nancy Rhéaume), feu Marcel, Thérèse (feu Aurèle Beaudoin), Paul, Michel (Francine Bernier), Diane (Yvon Gosselin), Jean (Solange Drouin), feu Claude; feu Juliette Leclerc (feu Antonio Emond), feu Louisette (feu Bernard Fortin), feu Tancrède (feu Émilienne Richard), feu soeur Angéline, feu Robert (Gilberthe Béland), Conrad (Ghislaine Voyer), Jacqueline (feu René Gauthier), Clément (Madeleine Beaudry), Jacques (Huguette Roy), Pierrette (Georges Pagé). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la FONDATION SANTÉ PORTNEUF, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca