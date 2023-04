FILLION, Suzette Harvey



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 avril 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Suzette Harvey, épouse de feu monsieur Raoul Fillion. Elle était la fille de feu dame Gertrude Blackburn et de feu monsieur Joseph Harvey. Elle demeurait à Val-Bélair.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 13 heures pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane et Lorraine (Bruno Rioux); ses petits-enfants : Cathy et Charlie (Scott) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et sa petite Chanel adorée. Elle était la soeur de feu Wellie (feu Pâquerette), Jacques (feu Martha), Marcelle (feu Julien), Antoinette, feu Charles, feu Dominique, feu Raymond (Monique), René (feu Johanne) et Philippe (Gisèle). Elle était la belle-soeur de Lucien (Marie-Paule), feu Paul-Émile (Marie-Claire), Monique (Guy), feu Adélard (feu Lucille), feu Jeanne D'Arc, feu Rose-Yvette (feu Uldéric), feu Blandine (feu Lionel), feu Marie-Ange (feu Arthur), feu Thérèse (feu Lorenzo), feu Gertrude (feu Pierre-Eugène), feu Georges-Henri (feu Marguerite), feu Joseph (Marie-Rose), feu Fernand (feu Yvonne) et feu Lorenzo (feu Gaby). Elle est allée rejoindre son tendre époux et son arrière-petit-fils Raphaël qui l'ont précédée. La famille désire remercier le personnel de sa résidence Sainte-Marguerite de Boischatel ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca