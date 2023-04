LECOURS, Jean-Yves



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 avril 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Jean-Yves Lecours, époux de dame Denise Bilodeau, fils de feu Léon Lecours et de feu Eva Lecours. Il demeurait à Sainte-Marie. Il laisse dans le deuil son épouse dame Denise Bilodeau. Il était le frère de feu Léonide, feu Herman (Huguette Dussault), Yolande (feu Fernand Bernard) et Odette (François Laflamme). Il était le beau-frère de Gaétan (Marjolaine Chabot). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec (3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal QC H2A 1B6) : https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/ ou à la Fondation québécoise du cancer (2075, rue de Champlain, Montréal (Québec) H2L 2T1) : https://fqc.qc.ca