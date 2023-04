LOISELLE, Gilles



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 18 avril 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Gilles Loiselle, époux de feu madame Marie-Paule Dion, fils de feu madame Jeanne Goudreau et de feu monsieur Albert Loiselle. Il demeurait à Québec (arrondissement Sainte-Foy - Sillery).où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Lise Lacroix) et Sylvie; son petit-fils adoré Étienne (Laurie Cantin-Towner); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Rita, feu Roland (feu Marie-Marthe Perreault), feu Paul-Henri (Yolande Dumas) et de feu Claude (Gilberte Hardy). La famille tient à remercier tous les membres du personnel du Pavillon Notre-Dame (soins de courte durée en gériatrie et soins palliatifs) de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués, leur gentillesse et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.