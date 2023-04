RAINVILLE, Louise



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 12 avril 2023, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédée madame Louise Rainville, conjointe de feu monsieur Denis Moisan, fille de feu dame Hortensia Trudel et de feu monsieur Pierre-Adolphe Rainville. Elle demeurait à Québec.Louise laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Nous remercions le personnel du Centre d'hébergement de Limoilou pour tous les excellents soins prodigués. Nous leur sommes reconnaissants de l'attention qu'ils ont portée à Louise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com