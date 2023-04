Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Yannick Nézet-Séguin dirige l’opéra Champion au MET Opera de New York

Cet opéra porte sur la vie du boxeur afro-américain Emile Griffith, un homme qui est sorti de l’obscurité pour devenir champion du monde. Il s’agit d’une œuvre composée par Terrence Blanchard, avec qui Yannick Nézet-Séguin a remporté le Grammy du meilleur enregistrement d’opéra avec l’œuvre contemporaine Fire Shut Up in My Bones. Le baryton-basse Ryan Speedo Green se glissera dans la peau du jeune boxeur, et Eric Owens dans celle du plus vieux, hanté par les fantômes de son passé. Les Cinéplex Odéon participants diffusent en direct, à 12 h 55, la première présentée au MET avec une rediffusion le 27 mai. L’opéra, incluant les entractes, dure 3 h 20.

► Où : Dans les Cinéplex Odéon participants

— Yves Leclerc

Vouloir Dave Grohl comme ami

Le leader des Foo Fighters, Dave Grohl, est connu comme un être drôle et sympathique. En écoutant son livre audio, The Storyteller : Tales of Life and Music, vous voudrez aussi être ami avec le rockeur. Durant un peu plus de dix heures, Grohl y raconte une grande partie de sa vie, de son enfance en Virginie, à ses débuts en musique, puis son passage fulgurant avec Nirvana et la carrière foisonnante des Foo. Il partage aussi des moments touchants en tant que père de trois filles. Voilà une écoute passionnante livrée par un inspirant musicien. Reste à voir si Grohl ajoutera éventuellement un chapitre à sa biographie avec le décès l’an dernier de son très bon ami, le batteur Taylor Hawkins.

► Où : Sur la plateforme Audible. Le livre papier est aussi disponible dans les librairies

— Raphaël Gendron-Martin

Courte lecture, grands sentiments

Photo fournie par KO Éditions

Est-ce parce que cette femme forte et pertinente (il faut la suivre sur les réseaux sociaux où elle commente avec maturité certains dossiers importants d’actualité) a été élevée par un grand artiste du nom de Daniel Bélanger qu’elle sait aussi bien manier les mots ? Son premier (trop court) ouvrage est la preuve que le talent coule dans ses veines. Juliette devient rapidement une amie qui émeut par sa douceur, sa vulnérabilité, ses confidences et le récit, tout en poésie, des hauts et des bas de sa jeune, mais déjà riche existence. À lire et à relire le cœur grand ouvert.

— Sarah-Émilie Nault