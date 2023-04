Science et fourchette: un rouleau de printemps déconstruit pour se faciliter la vie

Pour aller vite, pour se faciliter la vie ou éliminer l’étape désagréable où il faut rouler plein d’ingrédients dans une toute petite feuille de riz, on a décidé de croire qu’un rouleau de printemps, c’est bien meilleur déconstruit ! Puisque les nouilles de riz vont absorber la sauce, il est préférable d’en préparer un peu plus et d’en ajouter dans un petit bol au service.

Préparation : 20 min

Cuisson : 5 min

Donne de 4 à 6 portions

INGRÉDIENTS

Pour la sauce crémeuse asiatique

80 ml (1/3 tasse) de mayonnaise

80 ml (1/3 tasse) de lait ou de boisson de soya

15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable

2,5 ml à 5 ml (1/2 c. à thé à 1 c. à thé) de sambal oelek

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’huile de sésame grillé

Le zeste de 1 lime bien lavée

Le jus de 1 lime

Pour le bol « rouleaux de printemps »

1 paquet de 200 g de vermicelles de riz cuits, rincés et hachés

400 g de crevettes nordiques cuites surgelées, décongelées et égouttées

2 petites carottes, pelées et coupées en juliennes

4 concombres libanais, coupés en juliennes

1 mangue pelée et coupée en juliennes

4 à 6 feuilles de chou nappa, ciselées finement

80 ml (1/3 tasse) de menthe fraîche, hachée

80 ml (1/3 tasse) de basilic ou de basilic thaï, haché

80 ml (1/3 tasse) d’arachides non salées hachées

Graines de sésame

PRÉPARATION

Pour la sauce crémeuse asiatique

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger tous les ingrédients de la sauce crémeuse jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et homogène. Réserver.

Pour le bol « rouleaux de printemps »

Dans un très grand bol, faire tremper les vermicelles de riz de 2 à 3 minutes, selon les indications sur l’emballage. Bien mélanger afin de s’assurer que les nouilles ne collent pas ensemble. Rincer abondamment sous l’eau froide et bien égoutter.

Dans un bol de service ou dans des bols individuels, déposer tous les ingrédients. Ajouter la sauce crémeuse et servir.

Les conseils de Science et Fourchette

Il existe un secret pour obtenir des nouilles de riz qui ne collent pas ensemble. Dès que la cuisson est terminée (ou lorsqu’elles ont fini de tremper), on doit les égoutter et les rincer abondamment à l’eau froide. Le tour est joué !