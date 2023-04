LAPOINTE, Hélène Giroux



Hélène Giroux Lapointe est décédée à Québec le 27 avril 2023, épouse de feu Marcel Lapointe. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Joanne Bertrand), Marc (Margaret Collins) et Michèle (Michael Hannan); ses petits-enfants : Julie Lapointe, Charles Houle, Sophie Lapointe, Gabrielle Lapointe, Mathieu Boudreau, Roxane Boudreau, Catherine Lapointe, Suzanne Lapointe, David Lapointe, Amélie Hannan et Sébastien Hannan; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La plus jeune d'une grande famille, avec elle, toute une génération s'éteint. Née sur une terre de la Beauce, dans la pauvreté du Québec des années vingt, cette famille a su suivre tous les grands courants du développement du Québec. À la suite de la mort de son père, la famille s'est établie dans une Drummondville en pleine industrialisation. Hélène a suivi des cours de secrétariat et s'est vite fait embaucher par la Celanese. Elle a su conserver sa sténo jusqu'à tout récemment. Une femme sportive et active, elle a été vite remarquée par un jeune membre de la GRC, Marcel Lapointe, nouvellement affecté au poste de Drummondville. Ils se sont mariés en 1954 et sont restés unis jusqu'à la mort de Marcel en 2017. Une femme fonceuse, elle a accompagné son Marcel avec leur famille dans des aventures de vie en Ontario, à Montréal et finalement à Québec. Dans tous ces déplacements, elle est demeurée une mère attentive et près de ses frères, soeurs, neveux et nièces. Marcel et Hélène ont passé plusieurs belles années de retraite dans leur maison de la Floride où ils se sont fait des amitiés inoubliables. Grand-maman Hélène a su gagner l'admiration de ses petits-enfants grâce à son plaisir de vivre et sa bonne cuisine. La famille remercie l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec pour les soins prodigués, menée par les docteures Isabelle Poirier-Ruel, Maude Leclair et Catherine Maltais, ainsi que tout le personnel infirmier de l'unité. La famille remercie aussi le Dr Drouin qui a assuré le confort de notre mère pendant plusieurs années. Ceux qui le désirent peuvent faire des dons in memoriam à la Fondation du CHU de Québec.