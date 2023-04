«C’est le temps de faire les rénovations»

La saison des rénovations vient de s’ouvrir au Québec et les bricoleurs en tout genre profitent pour l’instant de prix plus bas que ceux de l’an passé sur la plupart des matériaux nécessaires.

«C’est le temps de rénover. On a les quantités et on a les prix. C’est LE moment d’acheter pour faire les rénovations de A à Z», plaide Eric Audy.

À la tête de deux quincailleries BMR dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il est bien placé pour constater que le prix du bois est dans un creux. Et que les prix risquent de regrimper bientôt.

«L’an passé, il y a eu une hausse des prix en juillet et en août. Ça risque d’être comme ça encore cette année», offre-t-il sans donner de détails.

En avril, le prix du 2x4x8 de bois a été en moyenne de 3,49$ au Québec, contre 5,52$ en juin dernier. La baisse est moins marquée dans le cas du contreplaqué, mais tout de même: de 73,56$ à 54,97$ pour un morceau de 4x8x3/4.

Dès que la neige fond, les rénovations extérieures reprennent: agrandissement de la maison, construction d’un patio, d’une pergola ou d’un cabanon, les projets ne manquent pas.

«Ce n’est pas comme les trois dernières années, qui ont été historiques, mais les gens sont quand même au rendez-vous cette année», constate Nicolas Couture, propriétaire de quatre magasins Timber Mart en Estrie.

Cet entrepreneur trouve la baisse du prix du bois «assez impressionnante» et n’est pas si sûr que ça remontera sous peu.

«On ne sait pas comment ça va se passer après les vacances de la construction. Certains entrepreneurs en construction ont du travail jusqu’à l’année prochaine, d’autres sont à moitié vides», dit-il.

Période de stabilisation

La demande ne sera peut-être pas au rendez-vous à la fin de l’été et à l’automne, ce qui pourrait maintenir les prix bas.

Ce ne sera pas la construction résidentielle qui fera augmenter les prix cette année, car les prévisions sont plutôt mauvaises dans ce secteur.

Photo tirée du site web de la Scotia

La baisse sera de 5% dans la construction et les rénovations en 2023 et de 7% pour les mises en chantier, évoquait jeudi René Lalonde, de la Banque Scotia, lors du congrès annuel de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).

«Le soleil va revenir en 2024 seulement avec une hausse prévue de 10% pour la construction et les rénovations et de 3,8% pour les mises en chantier», disait le directeur de la modélisation et des prévisions économiques de l’institution financière.

Plusieurs baisses de prix significatives