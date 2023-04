Cœur de trucker: la route de l’amour

Il fait partie de ceux qui ont apprivoisé leur métier à Musique Plus. Au Cimetière des CD et au Véro-Show.

Réalisateur de documentaires (Méchante météo), d’émissions culturelles (Star Système), de segments caméra cachée (Testé sur des humains), de sketchs (Juste pour rire en direct) et de magazines (Du cœur au ventre), c’est de la télé-réalité que Stéphane De Grosbois a fait une expertise. Loft Story, Occupation Double, Star Académie, Ça va chauffer et Maigrir pour gagner ont nourri son parcours. Sans oublier L’amour est dans le pré où il a réussi à capter les premiers émois de nos agriculteurs en quête d’amour. Cette fois-ci, il met son talent au service de camionneurs esseulés qui cherchent un-e partenaire pour faire un bout de route (et qui sait, former un couple) à travers Cœur de trucker, animé par P-A Méthot.

Est-ce que suivre des camionneurs permet de voir du pays ?

La route est définitivement un personnage important. Les camionneurs me disaient aimer la liberté que la route leur procure. Ils aiment bouffer du « highway ». On a voulu donner à ce projet-là un petit côté Jack Kerouac. Grâce au drone de Cesar Escalier (caméraman), on a une vue incroyable sur les Cantons de l’Est, le Bas-Saint-Laurent, Calgary, le sud de l’Ontario. Les activités nous permettent aussi de voir du pays. On passe du miniputt à l’escalade puis on va prendre une crème glacée en regardant un coucher le soleil à Kamouraska.

Les télé-réalités amoureuses ont été écorchées dans la dernière année. Est-ce que ça a été un obstacle pour vous ?

Je travaille avec ma collègue de L’amour est dans le pré au contenu, Julie Bélanger. On ne connaissait rien au milieu du camion, mais ce sont les mêmes valeurs que pour L’amour est dans le pré. C’est plein de bons sentiments. Les camionneurs ont trois étapes pour rencontrer des « prétendants ». Ils ont choisi une des personnes intéressées par leur profil pour faire un premier bout de route. La production a choisi une autre personne que le camionneur ramasse sur son chemin en surprise, puis la troisième ride est une rencontre à l’aveugle suite à une conversation téléphonique. C’est là que les yeux du cœur parlent. On est très fier de ce segment-là. Deux des personnes rencontrées iront en activité pour ne garder qu’une personne pour l’activité finale.

C’était bien important pour nous de leur laisser du temps pour se parler. Comme il n’y a pas de caméraman dans le camion, ils sont rapidement à l’aise de parler. Ils se sentent seuls au monde. On le voit que les candidats sont là pour les bonnes raisons. Leurs émotions sont pures. C’est du vrai. Ils ne sont pas là pour faire de la télé.

Est-ce qu’on risque d’apprendre des choses sur le camionnage ?

On démystifie le milieu, mais ce n’est pas volontaire. C’est un mode de vie qui vient avec plein de clichés. Et on voulait s’en éloigner. Dominique est musicien. Jonathan vient du milieu de la ferme. On a Coraly, une jeune camionneuse de 21 ans. La première fille qui est embarquée avec Junior a été surprise de voir qu’il faisait ses lunchs, qu’il recycle, rapporte ses bouteilles. Ils sont fiers de leur camion, l’entretiennent pour qu’il soit beau, que la mécanique soit bonne. Il y en a un qui demande même à ce qu’on enlève nos souliers pour rentrer dedans. Ce sont quatre personnalités différentes qui cherchent simplement à être bien à deux.

Est-ce compliqué de tourner dans un camion ?

Ce show-là n’aurait pas pu se faire il y a 10 ans. La technologie nous permet d’avoir des caméras partout dans le camion. On a même des caméras 360 en format poche qui nous permettent d’avoir des angles différents et du visuel de route. Quand quelqu’un parle de quelque chose à l’extérieur, la caméra se tourne et nous le montre. Et il y a une grande qualité d’image.

Pourquoi avoir choisi P-A pour porter le projet ?

P-A est parfait pour mettre les gens à l’aise. Il a beaucoup d’empathie. Les camionneurs lui ont fait confiance dès le début.

On cherche l’authenticité des sentiments. P-A a cette capacité d’aller chercher ça chez les gens. Il a du vécu, est en couple depuis longtemps et, quand la production est en retard, P-A arrive toujours à nous faire pardonner et à mettre les gens dans sa poche.

Cœur de trucker Jeudi 21 h sur Unis TV