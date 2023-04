ALLAIN, Irène



Les Salons Funéraires J.F. Fortin Inc. de Chandler vous font part du décès de Dame Irène Allain survenu à sa résidence de Gascons le 25 avril 2023 à l’âge de 92 ans et 6 mois. Elle était l'épouse de feu M. Jean-Yves Gauthier et la fille de feu M. Pierre-Ange Allain et de feu Dame Prudente Langlois demeurant à Gascons. Elle laisse dans le deuil, ses enfants feu Alain (Brigitte Michaud), Danielle, Yves (Carmen Vadeboncoeur) et Martin; ses petits-enfants Mathieu, Jonathan (Caroline Tellier), Charles Gimbert (Marilyn Gagné), Maxime Gimbert (Camille Marchand), Vincent (Josianne Dionne) et Catherine (Nicolas Lemoine); ses arrière-petits-enfants Méliane, Malik, Anthony, Emma, Lili, Romy, Henry-James, Axelle, Adèle, Paul, Daphné et Florence; plusieurs ami(e)s et particulièrement Suzette Bouchard-Tremblay, Monique Tremblay et Jean Castonguay. La famille recevra vos condoléancesUne mise en terre aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Charles de Québec. La direction des funérailles a été confiée aux :