4 idées déco et écolo pour profiter de sa terrasse

Il peut suffire de peu de chose, mais d’une bonne dose d’imagination, pour que votre petit coin extérieur reprenne vie et couleur ! Voici quelques belles idées et projets amusants à réaliser.

RAFRAÎCHIR SON MOBILIER ET SES COUSSINS

Vos meubles sont décolorés et ont perdu de leur fraîcheur ? Vous pouvez les repeindre avec la peinture de la marque québécoise Colorantic. Cette peinture facile à utiliser et qui sèche très rapidement peut être utilisée sur presque toutes les surfaces. De plus, elle ne nécessite pratiquement aucun sablage préalable. Il suffit que la surface soit bien propre et non vernie.

Photo fournie par Colorantic, crédit Anaïs Favron

Cette peinture s’utilise aussi sur les tissus et étonnamment le tissu reste souple et ne devient pas rêche. Ces coussins extérieurs, qui étaient de teinte crème un peu sale, ont été repeints avec un beau bleu de façon un peu délavée pour donner un effet « denim ». Les pois blancs ont ensuite été appliqués au pinceau.

Photo fournie par Colorantic, crédit Pic-bois l'artisan

Photo fournie par Colorantic, crédit Pic-bois l'artisan

QUOI FAIRE AVEC DE VIEUX PNEUS

Déposés au sol, ils peuvent servir de bacs à plantations. Encore une fois, la peinture Colorantic se prête bien à ce type de projet. On peut aussi fabriquer la traditionnelle balançoire-pneu !

Photo tirée du site unsplash, par Jakub Jacobsky

POUR PEINDRE UN PNEU

Il suffit d’abord de le laver à l’eau et au savon ou encore mieux avec un produit dégraissant comme le TSP. Cette étape est indispensable à la bonne accroche de la peinture sur le caoutchouc. Une fois sec, peignez-le avec la peinture Colorantic. Placez le pneu au sol à l’endroit désiré et déposez une couche de géotextile à l’intérieur. Remplissez ensuite de terreau et plantez vos plantes ! On peut aussi faire le même projet en vissant les pneus à la verticale sur une clôture en bois.

Photo tirée du site unsplash, par Sigmund

FABRIQUER UNE BALANÇOIRE

Un pneu usagé peut se transformer en balançoire verticale. Prévoyez 3 m de corde en sisal torsadée d’une bonne épaisseur. Attachez la corde au pneu par un nœud de grappin (ou nœud d’ancre) et suspendez-le à une branche horizontale de bonne taille d’au moins 20 cm de diamètre à au moins 1 mètre de distance du tronc. Pour accrocher le pneu à la branche, faites un nœud de cabestan, lequel sera plus facile à défaire si vous souhaitez décrocher la balançoire à la fin de l’été ! On suggère de percer quelques trous à la perceuse au bas du pneu afin d’éviter l’accumulation d’eau de pluie.

Photo tirée du site pexels, par Kevin Bidwell

DES JARDINIÈRES ORIGINALES

Ajoutez un peu de fantaisie en utilisant de vieilles chaussures ou des bottes de pluie colorées pour y transplanter des fleurs ou des fines herbes. Accrochez ces récipients originaux sur une surface verticale ou déposez-les tout simplement dans le jardin. Des boîtes de conserve peintes avec des couleurs vives peuvent aussi faire l’affaire !

Photo tirée du site unsplash, par Ravin Rau

Photo tirée du site unsplash, par Louise Whelan

Photo tirée du site unsplash, par Bernard Hermant

OÙ TROUVER LA PEINTURE COLORANTIC

On trouve sur leur site tous les détaillants qui la vendent : colorantic.com

Elle est aussi offerte chez Pic-Bois L’Artisan : picboislartisan.com