Deux personnes accusées du meurtre d’une fillette de 8 ans

À Edmonton, deux adultes font face à des accusations de meurtre à la suite de la disparition d’une fillette de 8 ans possiblement morte.

Lundi, les policiers ont été appelés à une résidence en début de soirée pour effectuer une vérification de bien-être auprès l’enfant qui devait y être. Cependant, à leur arrivée, ils n’ont pas été en mesure de la trouver et ont dû décréter une enquête.

Le secteur des homicides de la police d’Edmonton a été chargé du cas le lendemain.

Même si la fillette n’a toujours pas été localisée, en date de samedi, les policiers ont affirmé qu’elle pourrait être morte.

La GRC fait maintenant partie des corps policiers impliqués dans cette enquête.

Le 27 avril, une femme de 27 ans et un homme de 66 ans ont été arrêtés et accusés du meurtre de la fillette. La femme est accusée de meurtre au premier degré, et l’homme, d’assistance à un meurtre de premier degré. Ils font tous les deux face à des accusations d’indécence à un cadavre.

Les informations pouvant aider à identifier l’enfant et les deux adultes n’ont pas été dévoilées par les policiers pour le moment, notamment pour protéger l’identité des proches de la victime. On sait toutefois que les deux accusés connaissaient la victime.

Aucune autre information n’a été diffusée pour le moment.