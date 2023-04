Disturbed déploie une solide dose d’énergie au Centre Vidéotron

À la fin de la pièce A Reason to Fight, David Draiman, chanteur de la formation Disturbed, envahi par les émotions, s’est excusé pour les larmes qui venaient de couler sur son visage. À partir de ce moment, on a senti, avec un concert passant à un autre niveau, quelque chose de fort s’installer dans le Centre Vidéotron.

Disturbed, c’est des musiques lourdes, des sonorités de guitares bien tranchantes et une excellente section rythmique. C’est aussi un solide chanteur, avec une bonne voix, rappelant à certains moments celle du Bruce Dickinson d’Iron Maiden, très bon meneur de foule et un humain avec sa vulnérabilité.

« Je m’excuse pour ces émotions. J’ai souffert de dépression durant des mois, mon mariage s’est brisé et je ne croyais pas passer à travers », a-t-il lancé, ému, après A Reason to Fight.

Il a demandé aux quelques 12 000 personnes présentes, samedi, dans le Centre Vidéotron de lever leurs mains si elles avaient déjà connu des moments de dépression, de démence et d’addiction ou connu quelqu'un qui a traversé ce genre de souffrances. Des milliers de mains se sont rapidement levées.

« Regardez autour de vous, vous n’êtes pas seuls. Je suis tellement béni d’être ici avec vous. Vous me donnez une raison de me battre », a-t-il ajouté, provoquant une immense vague de sympathie et d’amour dans l’amphithéâtre de Limoilou.

Le concert était déjà bien lancé, avec beaucoup d’énergie, mais on a senti à ce moment un grand quelque chose parcourir la place.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

La formation de Chicago était de retour à Québec, six ans après leur dernier passage en octobre 2016. Il s’agissait du deuxième concert de la tournée Take Back Your Life après une première prestation, jeudi, au Centre Bell à Montréal.

David Draiman, le guitariste Dan Donegan, le bassiste John Moyer et le batteur Mike Wengren , tous de noir vêtus, ont lancé leur prestation avec Hey You, pièce qui ouvre leur dernier album.

Draiman se déplace de long en large sur la scène. Il et invite les gens à taper des mains, à lever leurs poings dans les airs, pour le titre Ten Thousand Fists, montrer les cornes du diable et à crier.

Après une solide version de Are You Ready, Draiman parle de son amour pour Québec.

« On vous aime beaucoup. Québec est la plus belle ville d’Amérique du Nord et une des meilleures villes de rock de tout le continent. On a déjà hâte de revenir », a-t-il fait savoir.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Après s’être ouvert sur sa dépression, Disturbed a proposé de beaux moments avec leur reprise de Land of Confusion de Genesis et The Sound of Silence de Simon and Garfunkel, où l’on retrouvait une violoniste et une violoncelliste. Un superbe moment même si la voix du chanteur a déraillé un peu par moment.

Avant The Light, David Draiman a fait monter sur scène, Chantal et Isabelle, qu’il a croisé dans les rues de Québec. Elles en ont profité pour faire des « colles » au chanteur et au bassiste John Moyer.

« Parfois, la noirceur peut vous montrer la lumière », a dit le chanteur lorsqu’elles ont quitté le parterre pour se rendre sur scène.

Solidement appuyé par le bassiste John Moyer et le batteur Mike Wengren, Dan Donegan, seul à la guitare, remplit bien l’espace sonore avec des grosses sonorités bien décapantes.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Après Stricken, qui mettait un terme au concert, le quatuor américain est revenu sur scène, au son des « Olé Olé Olé Olé», scandé par la foule et que David Draiman a tranformé pour que ça devienne « Olé Olé Olé Olé Disturbed Disturbed ».

Cette solide soirée de métal a pris fin avec Unstoppable, Down With the Sickness et ses « Whoa ha ha ha » et Inside the Fire, livrés en rappel

Un bon réchauffement

En première partie, la formation post-grunge alternative Theory of a Deadman, qui a émergé au début des années 2000, a livré une proposition assez diversifiée musicalement qui a su rallier l'ensemble du public.

Le quatuor s’est pointé sur scène après la chanson Sweet Caroline de Neil Diamond qui s’est terminée comme si le ruban s’était coincé dans le lecteur cassette.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Le groupe originaire de North Delta, en Colombie-Britannique, découvert par Chad Kroeger de Nickelback, a lancé des titres rock, comme Dinosaur et Ambulance, de leur dernier opus, des chansons avec des sonorités presque pop et des touches folk et acoustiques avec Rx (Medicate).

« Ça fait trop longtemps », a indiqué le chanteur-guitariste Tyler Connolly, faisant référence à la dernière présence du groupe à Québec à l'Impérial. C'était en 2012.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

En moins d’une heure, la formation canadienne a proposé plusieurs reprises avec Wicked Game de Chris Isaac, une reprise instrumentale de Nutshell d’Alice in Chains, des segments de Paradise City de Guns N’Roses et Walk de Pantera et Two of Us, un succès soul des années 80 que l’on retrouve sur leur dernier album. Il y a eu, disons, un peu et pas mal pour tous les goûts.

« Vous devez être des amateurs de hockey. Les Remparts. Il ne doit pas y avoir beaucoup de fans des Leafs ici ce soir. On adore les série », a lancé Tyler Connolly.

Leur généreuse prestation de 55 minutes a pris fin dans les jets de fumée et avec la pièce Bad Girlfriend de l’opus Scars and Souvenirs.

Theory of a Deadman s’est très bien acquitté de sa tâche de groupe de première partie, soit celle de bien réchauffer le public avant l’arrivée de Disturbed.