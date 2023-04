En ligne avec Grégoire Baillargeon

Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe financier Québec, et vice-président du conseil, BMO Marchés des capitaux, me confiait que jamais au grand jamais, dans ses millions et plus de rêves, il n’avait rêvé de devenir le président d’une banque. À propos du fait qu’il occupe un tel poste, il a un message pour les jeunes, celui de toujours avoir une ambition dans la vie, car on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve.

Grégoire Baillargeon est très reconnaissant vis-à-vis de ses prédécesseurs, entre autres Claude Gagnon et Jacques Ménard, qui ont pavé le chemin afin qu’il puisse faire la différence dans la communauté. C’est important pour le président d’aider et de guider les entrepreneurs et d’impliquer le secteur financier dans le cadre de la lutte aux changements climatiques.

Il est natif de Québec et, jusqu’à l’âge de 10 ans, il a vécu à Loretteville, ensuite à Sainte-Foy et Saint-Cyrille. Tout comme sa mère, Louise, il ne craint pas de foncer pour réaliser ses objectifs.

Tes parents sont des professionnels de carrière.

Mon père, Michel, est un médecin dont le plus grand défaut est qu’il arrivait tard à la maison, car ses patients étaient importants pour lui. Ma mère, Louise, est professeure titulaire et chercheuse associée à l’Université de Laval.

Pourquoi es-tu allé au cégep en anglais ?

La famille chez moi n’était pas bilingue et je voulais m’ouvrir les portes vers un autre horizon. Je trouvais important de découvrir les différentes cultures, sans oublier que je voulais apprendre l’anglais pour poursuivre mes études en droit à l’Université McGill.

Tu avais un dictionnaire anglais à tes côtés au Cegep Saint-Lawrence.

OUI ! La fête ne faisait pas partie de ma vie au cégep. Mon point de mire c’était plutôt d’apprendre l’anglais et avoir de bonnes notes.

Les activités en famille ont joué un rôle important dans ta vie.

Ma sœur, Émilie, et moi avons partagé tellement de beaux moments avec nos parents. Nous faisions du ski, sans oublier nos randonnées à vélo à la découverte de notre région. Nos parents prenaient le temps de nous faire comprendre l’importance de nos matières scolaires.

Comment se déroulaient les conversations autour de la table à manger ?

Les quinze premières minutes, les sujets touchaient la médecine et la recherche. Ensuite, ma sœur et moi soulignions à nos parents que nous désirions discuter d’autre chose.

Les discussions autour de la médecine, est-ce que cela t’a aidé à faire un choix de carrière ?

Sans aucun doute, nos discussions sur la médecine m’ont conduit vers le monde des affaires.

Avec un brin d’humour, tu m’as dit que tes parents avaient mis la barre haut.

Et comment ! Penses-y, mon père est médecin et ma mère est professeure titulaire et chercheuse associée à l’Université de Laval. Cependant, je n’ai jamais ressenti de pression de mes parents quant à mes études.

Étais-tu un bon étudiant ?

À l’école primaire, c’était très difficile. Tout à coup, il y a eu un déblocage en secondaire 3, au Collège Saint-Charles Garnier, car je suis devenu un jeune entrepreneur.

Tu as fondé ton entreprise.

Avec un groupe d’amis, nous avons formé une entreprise de sacs de rangement pour les voitures. À la fin de l’année, nous avons remis des dividendes de quelques dollars à nos investisseurs.

Tu as joué beaucoup au badminton.

Au secondaire, j’ai fait de la gymnastique, mais j’ai surtout vécu tellement de beaux moments aux Championnats provinciaux de badminton.

Tes parents sont tes mentors.

Pour mon père, la sagesse, l’écoute, la collaboration et le travail acharné étaient primordiaux. Ma planification de carrière dans le monde des affaires, je l’ai apprise de ma mère, qui est une femme de tête exceptionnelle qui n’a jamais craint de foncer. Maman est l’une des premières femmes professeures titulaires à l’Université de Laval. À l’époque, une femme devait se battre pour prendre sa place bien méritée.

Tu as été un camelot.

Chaque matin, il me fallait une heure et demie pour livrer les journaux dans mon quartier.

Tu as aussi travaillé pour les Nordiques.

Je terminais mon secondaire lorsque les Nordiques m’ont engagé durant l’été dans leur secteur du télémarketing, pour vendre des billets de saison. C’est à ce moment que j’ai commencé à traiter avec des présidents et des dirigeants d’entreprises.

Tu avais aussi une entreprise à l’université.

Ma première voiture, c’était un pick‐up Nissan usagé, car j’en avais besoin pour m’aider à diriger ma franchise Collège Pro qui comptait quinze employés. Nous effectuions des travaux ménagers tels que peindre, couper l’herbe et laver les fenêtres.

Où as-tu vécu à Montréal ?

À ma première année d’université, j’ai demeuré rue Côte-des-Neiges, près de Sherbrooke. Par la suite, avec des colocs nous vivions sur le Plateau Mont-Royal.

Une fois à Montréal, comment étaient tes talents de cuisinier ?

Complètement nuls, et ça n’a pas changé aujourd’hui, tout comme travailler avec un marteau.

La dernière crise de verglas t’a rappelé des souvenirs.

En 1998, nous avons vécu une crise du verglas. Heureusement que nous n’avions pas manqué d’électricité chez nous, car plusieurs membres de ma faculté ont pu venir vivre à notre résidence.

Montréal t’a ouvert la porte du multiculturalisme.

À mon arrivée à Montréal, j’ai été ébloui par la richesse de la culture ainsi que du multiculturalisme. À l’université, je suis devenu ami avec des Libanais, des Grecs et des Italiens ce qui m’a permis de connaître leurs différentes cultures.

Quel est le plus grand défi pour un président de banque ?

J’estime que la finance durable est au cœur de nos responsabilités de ce que nous devons faire en tant que société.

En terminant, l’humilité c’est très important pour toi.

Mes parents se considèrent comme choyés de pouvoir vivre une telle qualité de vie. Je n’oublierai jamais la leçon de vie que mes parents m’ont inculquée : maman et papa m’ont appris à être humble dans la vie.