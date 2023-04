PELLETIER, Micheline



C'est avec grande tristesse et entourée des siens que madame Micheline Pelletier nous a quittés le 7 décembre 2022, à l'âge de 80 ans et 8 mois, épouse de monsieur André Gagné, fille de feu madame Armandine Gingras (Pelletier) et de feu monsieur Louis-Philippe Pelletier. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13 h 30 à 15 h 30.Elle laisse dans le deuil son époux André, ses cinq enfants : Sylvie (François Beaudoin), Guylaine (Robert Labrecque), Christian (Ginette Bérubé), Dominique (Michelle Giroux) et Serge (Annie Hum); ses petits-enfants : Andréane, Christian, Mathieu, Jacquelin, Marjorie, Michaël, Jade, Jordan, Sara-Ève, Marylou et Emy; ses arrière-petits-enfants : Chelsea, Aleck, Liah, Victor et Noélie; ses frères et soeurs : feu Jean-Claude (Lucile Leclerc), feu Roland (feu Louise Martin), feu Monique (feu Georges Lapensée), Michel (Ginette Vézina), feu Robert (Bernadette Richard); les membres de la famille Gagné, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.