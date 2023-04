Journée de rêve

Samedi dernier, plus d’une centaine d’Ukrainiennes, accompagnées de leurs enfants, ont profité de la générosité de l’organisme de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte. Plus de 50 000 $ ont été remis, sous forme de chaussures neuves, de vêtements et de jouets aux participantes de cette activité caritative dans les locaux des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier. De plus, les gestionnaires du Cercle de la Garnison de Québec et de IGA Deschênes étaient présents pour recevoir des candidatures pour des emplois. Cette activité a été orchestrée par le patineur de vitesse Yves Garneau, dans son rôle d’hospitalier de l’organisme, accompagné de son épouse Lucette, et en collaboration avec Réno-Jouets et vingt-six bénévoles qui se sont dévoués pour soutenir et donner espoir aux victimes de la guerre en Ukraine. Sur les photos : Yves Garneau donnant les directives aux bénévoles, deux bénévoles à l’ajustement des souliers et Lucette Garneau devant l’affiche, avant l’arrivée des Ukrainiennes.

Les 60 ans du NM Trans-Saint-Laurent

Photos fournies par (noir et blanc ) J. P. Charest et (couleur ) Marc Larouche

C’était le 24 avril 1963, à 16 h, au chantier maritime George. T. Davie & Sons de Lauzon avait lieu le lancement du NM Trans-Saint-Laurent (photo) qualifié alors de merveille technologique. C’est Corinne Lagarde, épouse de Jean Lesage, premier ministre du Québec, qui a baptisé le navire, devenant ainsi sa marraine, alors que près d’un millier de personnes s’étaient réunies, dont plusieurs dignitaires importants. Après une batterie de tests en mer, le navire, construit au coût de 3 M$, a ensuite pris du service officiellement à Rivière-du-Loup le 4 juillet. Depuis ce jour et jusqu’à aujourd’hui, il traverse depuis 60 ans les eaux du fleuve entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. Diverses activités marqueront le 60e anniversaire du navire, dont une journée portes ouvertes. Sur la photo couleur, de gauche à droite, dans la timonerie du navire : le capitaine Marc Harvey, la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne, et le directeur général de la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon et capitaine, Marco Ouellet.

Grande diplômée

Photo fournie par Julien Faugère

Bravo à la soprano Hélène Guilmette (photos) qui complète le palmarès des lauréates et lauréats du prix Grand diplômé 2023 décerné dans le contexte de la reconnaissance annuelle Les Remarquables de l’Université Laval. Reconnue aussi comme Jeune diplômée en 2005, elle est la septième titrée à recevoir les deux nominations. Diplômée de la Faculté de musique, la Magnymontoise se produit sur les plus grandes scènes lyriques du monde. Au Québec, on a pu l’entendre régulièrement aux côtés des orchestres symphoniques de Montréal et de Québec, des Violons du Roy, aux Opéras de Montréal et de Québec ainsi qu’aux Festivals de Lanaudière et du Domaine Forget. Outre sa carrière de cantatrice, elle est professeure invitée à l’Université Laval depuis 2018.

Anniversaires

Photo fournie par Université Laval

Jean-Marie De Koninck (photo), mathématicien québécois, professeur émérite à l’Université Laval de Québec et fondateur d’Opération Nez Rouge, 75 ans... Jonathan Toews, joueur de centre de la LNH (Blackhawks), 35 ans... Mathieu Biron, défenseur de la LNH (1999-2006), 43 ans... Uma Thurman, actrice américaine, 53 ans... André Agassi, champion de tennis américain, 53 ans... SergePoulin, opticien de Québec, 64 ans... Michelle Pfeiffer, actrice américaine, 65 ans... Daniel Day-Lewis, acteur britannique, 66 ans... Gino Quilico, baryton canadien, 68 ans... Serge Bernier, avec les Nordiques de 1973 à 1981, 76 ans... Gaston Ferland, une légende de la motoneige, 82 ans... Willie Nelson, chanteur et guitariste de musique country américain, 90 ans.

Disparus

Photo d’archives, AFP

Le 29 avril 2022 : Robert Goolrick (photo), 73 ans, romancier américain dont le premier roman, La fin du monde tel que nous le connaissons : scènes d’une vie, s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires... 2021 : Claude Jasmin, 90 ans, auteur québécois (La Petite Patrie)... 2021 : Jean Letarte, 88 ans, artiste peintre et réalisateur de télévision québécois... 2020 : Six membres des Forces armées canadiennes, dont le Québécois Maxime Miron Morin, de Trois-Rivières, trouvent la mort dans l’écrasement d’un hélicoptère en mer Méditerranée... 2015 : Calvin Peete, 71 ans, golfeur afro-américain... 2012 : Daniel Larouche, 58 ans, représentant syndical de la papeterie White Birch à Québec... 2012 : Éric Charden, 69 ans, chanteur français... 2010 : Normand Laberge, 69 ans, ex-animateur radio (CKCN Sept-Îles et CKCV Québec)... 2010 : Georges Delisle, 89 ans, un des pionniers du théâtre québécois, le fondateur du Théâtre La Fenière... 1980 : Alfred Hitchcock, 80 ans, le maître du suspense.