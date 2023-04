La carrière de Sylvain Cossette en cinq photos souvenirs

Premier succès solo

Photo d'archives

Avec l’animatrice Sonia Benezra en 1995, alors que Sylvain connaissait un gros succès avec sa chanson Tu reviendras remportant le prix Socan du meilleur auteur-compositeur émergent. L’année précédente, il avait lancé son premier album de chansons originales, Comme l’océan, et interprété les chansons de l’année lors du gala de l’ADISQ.

Paradox

Photo d'archives

L’époque bon chic bon genre de la formation Paradox qui s’est produite durant dix ans, de 1980 à 1991, qui a fait la tournée des bars et lancé deux albums. Après la dissolution du groupe, Sylvain, en réflexion, est devenu choriste pour Julie Masse et Mario Pelchat, avant de comprendre qu’il souhaitait faire une carrière solo.

Autre époque, autre tête

Photo fournie par Sylvain Cossette

Il y a près de 30 ans, les longs cheveux bouclés du chanteur faisaient partie de son identité. Look romantique à souhait, il chantait déjà ses belles chansons d’amour. Avec Blanc, son second album sorti en 1996, les cheveux étaient coupés aux épaules. Avec sa barbichette et ses cheveux grisonnants, il est aujourd’hui plus beau que jamais.

Compilation et reprises

Photo d'archives

En 2005, lors du festival des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le chanteur comptait déjà plus de dix ans de carrière solo et il avait lancé un premier album compilation. Il allait bientôt amorcer une série de reprises de chansons des années 70 qui allait le mener à un succès phénoménal, autant sur disques qu’en salles.

Début par hasard

Photo d'archives

C’est à l’école que le timide Sylvain réalisa qu’il pouvait chanter quand des amis lui avaient demandé de chanter au sein de leur groupe. Dès lors, l’ado natif de Grand-Mère (Shawinigan) se passionna pour la musique. Il monta sur scène pour la première fois à l’âge de 15 ans avec sa formation Les Silver Beatles.

◆ Le chanteur est en tournée avec son excellent spectacle Sylvain Cossette LIVE ! Entouré de ses quatre musiciens, il interprète sur scène les grands succès des années 70 et 80, les musiques d’artistes qui ont influencé son parcours musical, de René Simard à Elvis Presley. On parle de chansons telles Imagine de John Lennon, Here Comes the Sun des Beatles, Every Breath You Take de The Police, Hotel California des Eagles. L’auteur-compositeur-interprète offre aussi ses propres succès, dont J’me rappelle, Loin de nous, J’ai besoin et Tu reviendras. Il sera au Casino de Montréal les 19 et 20 mai. Plusieurs supplémentaires. Pour toutes les dates, voir sylvaincossette.net.

◆ Toujours aussi populaire, Sylvain Cossette a récemment reçu un Billet d’or des mains de sa conjointe la chanteuse Andrée Watters, pour 50 000 billets vendus.