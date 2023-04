La forêt Drummond, le long de la Saint-François

Après être sorti de l’A-20 à Drummondville, en longeant la rivière Saint-François, le paysage se transforme sous nos yeux. Des coteaux pittoresques apparaissent avec un beau coup d’œil sur le cours d’eau.

Cette métamorphose du panorama frappe dès qu’on entre dans la forêt Drummond, au parc régional. Des sentiers pédestres et cyclables ainsi que des parcours dans les arbres nous permettent de la découvrir.

Vélo et marche

Photo fournie par Parc régional de la Forêt Drummond

Le parc régional s’étend de part et d’autre de la rivière. Des sentiers à la fois pédestres et cyclables se trouvent des deux côtés.

Sur la rive est, du côté de Drummondville, un sentier large en poussière de roche forme une boucle de près de six kilomètres. Un corridor transversal au centre permet de couper le trajet en deux. Sur la rive ouest, du côté de Saint-Majorique-de-Grantham, un segment de la route Verte no 4 longe la rivière Saint-François, en bonne partie sous les arbres.

Le long du trajet, on a de beaux points de vue sur les rapides Spicer. L’itinéraire passe tantôt en milieu champêtre, tantôt aux abords de rives escarpées.

Le plus beau coup d’œil se trouve à la Petite Pointe, face à l’île Jersey.

En hauteur

Photo fournie par Extéria Terrain d’aventures

On roule, on marche, mais on grimpe aussi dans les arbres. Non géré par le parc régional tout en étant situé à l’inté­rieur, Extéria Terrain d’aventures (auparavant d’Arbre en arbre) comprend cinq parcours de débutant à plus avancé, en fonction de la hauteur.

Pour l’avoir déjà fait, le dernier est le plus excitant, avec sept tyroliennes d’affilée. Les parcours totalisent plus de 90 étapes, dont certaines plateformes avec point de vue en surplomb sur la rivière­­­. Il y a aussi une autre façon ludique de grimper dans les arbres : l’escalarbre­­­. Sur un pin centenaire et un érable mature sont aménagées des voies d’escalade qu’on emprunte en étant attaché à un harnais.

Un câble est relié à un système d’auto-assurage qui s’ajuste selon votre poids. On monte en sécurité et on descend tout en douceur. C’est une agréable sensation.

PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT DRUMMOND

Sentiers cyclables et pédestres : 18 km

18 km mrcdrummond.qc.ca

EXTÉRIA TERRAIN D’AVENTURES

Parcours dans les arbres et escalarbre : à partir de 7 ans

à partir de 7 ans Réservations obligatoires

Espaces de pique-nique au bord de l’eau

reseauxpleinair.com/exteria

