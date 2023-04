La grande coalition anti-occidentale se renforce

Une logique d’affrontement entre empires est en train de s’installer de plus en plus fortement dans les relations internationales.

Au cœur de cette lutte, la Chine et les États-Unis se disputent la planète. De plus en plus, la Chine regroupe autour d’elle des pays en voie de développement. Ensemble, ces pays accusent les Occidentaux de tous les maux, remettant ainsi au goût du jour une vieille rengaine communiste qui est encore payante.

Que recherchent la Chine et les États-Unis ?

Les États-Unis et la Chine se battent chacun pour trouver un maximum d’alliés. Chacun fait des promesses aux pays indécis. Les pays africains et latino-américains en particulier sont courtisés par les deux grandes puissances. Devant cette rivalité, plusieurs pays espèrent jouer les États-Unis contre la Chine pour obtenir un maximum de gains. L’Inde, par exemple, vient de renforcer ses accords militaires avec la Russie, mais veut conserver son accès aux marchés occidentaux.

Que pensent les dirigeants américains de cette rivalité avec la Chine ?

Les militaires comprennent bien la logique de la consolidation des alliances. Les dirigeants proches des milieux d’affaires, beaucoup moins. Aux États-Unis, bien que les démocrates et les républicains s’entendent sur la menace que constitue la Chine, certains dirigeants de l’administration Biden, comme la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, tentent de ménager la chèvre et le chou. Ils voudraient que les entreprises américaines liées à la défense soient complètement indépendantes de la Chine et de ses alliés, mais pas les entreprises des autres domaines. Cette division est illusoire. D’abord il est très difficile de tracer une frontière entre les domaines de la défense et les autres. Ensuite, la rivalité avec la Chine s’étend à tous les secteurs économiques.

Pourquoi une coopération économique avec la Chine est-elle dangereuse ?

Il serait beaucoup plus sain, dans une logique économique à court terme, de continuer à commercer avec la Chine, comme auparavant. Cette tentation est non seulement celle des industriels européens, mais aussi celle des chefs d’entreprises américains. Mais si le développement économique de la Chine se poursuit pendant les 20 prochaines années comme durant les 20 dernières, il ne restera plus grand-chose de la puissance économique occidentale. Le profit à court terme risque de se réaliser au détriment du bien-être des générations futures. La rivalité avec la Chine n’est plus seulement militaire. Elle est aussi économique. Et le gouvernement de Xi Jinping utilise tous les moyens, légaux et illégaux, pour gagner des marchés.

En quoi la rivalité est-elle aussi politique ?

La rivalité est aussi redevenue politique. La Chine, comme la Russie, accuse l’Occident, et en particulier les Américains, de tous les maux qui affligent la planète. Cette campagne de dénigrement, qui profite pleinement des idéologies wokes, dédouane les élites corrompues et incompétentes de plusieurs pays. La Chine totalitaire de Xi Jinping a même le culot de parler de défense des droits et libertés. Les pays que la Chine réussit à attirer dans son camp lui permettent de gagner des votes dans les institutions internationales et d’y étendre son contrôle.

Pourquoi la Chine a-t-elle fait de l’Occident son ennemi ?

Les États-Unis et leurs alliés ont beaucoup aidé la Chine à partir de la visite de Richard Nixon en 1972. Mais le gouvernement de Xi Jinping se sent menacé par la seule existence des démocraties. Il a raison. Tant que les démocraties existeront, elles offriront un contre-modèle enviable au régime chinois.