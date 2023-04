La Suède se prépare à la guerre contre la Russie

La Suède craint une agression russe, à tel point que son armée organise son plus vaste exercice militaire depuis 30 ans avec des bombardements fictifs et la participation de 13 pays alliés, mais pas le Canada.

Plus de 25 000 soldats sont mobilisés depuis lundi dans tout le pays, de Stockholm au Grand Nord, dans le cadre de l’exercice Aurora 23. Ils proviennent de toute la Suède et de 13 pays alliés, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’Ukraine.

Le Canada, un pays ami et le premier à avoir donné son accord à l’accession de la Suède à l’OTAN l’an dernier, a été invité à participer à cette importante démonstration de force, dès l’automne dernier. Mais, aux prises avec une grave pénurie de personnel, il a décliné l'invitation, faute de ressources.

«C’est important de bouger nos capacités où nous en avons besoin», a déclaré au Journal la ministre de la Défense, Anita Anand.

Exercices historiques

Le Journal est en Suède pour suivre ces exercices militaires historiques pour un pays qui se veut neutre, un peu comme la Suisse, depuis 150 ans, mais qui a radicalement changé son fusil d’épaule depuis l'invasion russe de la Crimée, en Ukraine, en 2014. Le changement de cap s’est ensuite accéléré quand les bombes ont frappé Kyïv en février 2022.

«Toute la notion de paix éternelle à laquelle nous croyons s’est effondrée, c’est comme si le ciel nous était tombé sur la tête, indique Stefan Hedlund, professeur expert en études russes à l’Université d'Uppsala. Avant 2022, la menace était théorique; maintenant, c’est devenu un fait accepté de tous.»

En conséquence, le pays a rétabli le service militaire obligatoire, entraîne ses civils à la résistance et s’est porté candidat à rejoindre l’OTAN.

Plus de 400 000 citoyens ordinaires, qu’ils soient fonctionnaires, enseignants, informaticiens ou encore chauffeurs d’autobus, ont reçu leur affectation de guerre le 31 décembre et sont prêts à être mobilisés. Lundi, la radio publique a diffusé à leur intention un avis de mobilisation pour Aurora, qui sonnait comme un véritable appel à la guerre.

«C’est une grosse affaire. On la prépare depuis longtemps, explique M. Hedlund. On veut envoyer un message aux Russes, leur dire: si vous tentez quelque chose, la cavalerie est prête. On veut aussi montrer à l’OTAN tout ce qu’on est capables de faire.»

Au programme: simulation d’attaques aériennes en pleine ville, afflux massifs de blessés dans les hôpitaux, cyberattaques sur les infrastructures stratégiques, etc. Objectif: augmenter la capacité opérationnelle conjointe de l'armée suédoise, mais aussi contribuer à la stabilité de la région baltique.

AFP

Une région sous haute tension

Une région où le Canada est plus présent qu’il ne l’a jamais été depuis la fin de la Guerre froide. Pas moins d’un millier de soldats canadiens sont déployés en Europe, en particulier juste de l’autre côté de la mer Baltique, en Lettonie, à 500 km de la Suède, où les Forces armées canadiennes dirigent un groupement tactique de l’OTAN.

La Marine royale canadienne croise aussi très régulièrement au large de la Suède, en mer Baltique, dans un corridor maritime essentiel pour l’approvisionnement en armes vers l’Ukraine et vital pour les pays baltes. Ces eaux sont sous haute tension en raison de la forte présence de sous-marins et de navires russes armés.