Le chef du premier gang haïtien de Montréal se confie sur ses débuts

Le fondateur du premier gang haïtien de Montréal lève le voile sur le racisme et les humiliations à l’origine de sa création, alors que la métropole vit une nouvelle montée de violence entre clans criminels.

«On était un groupe d’amis, on jouait au basket, mais il fallait se défendre», raconte en entrevue Maxime Aurélien, à la tête des Bélanger pendant les années 1980.

Formée d’une vingtaine de jeunes Haïtiens, sa bande a été désignée dans plusieurs médias en 1979 comme le tout premier «gang de rue» de Montréal, et souvent dépeinte comme une organisation criminelle.

Or, l’ex-chef et son coauteur, le professeur associé en géographie de l’Université Concordia Ted Rutland, évoquent une réalité plus complexe dans leur livre, «Il fallait se défendre».

Joël Lemay / Agence QMI

Ce qui a uni ces fils d’immigrants à leurs débuts, c’est la volonté de riposter aux racistes et aux skinheads qui s’en prenaient aux Noirs, écrivent-ils. Et ils étaient nombreux.

«Quand on marchait dans la rue, les gens nous criaient «sales n*****», «boula boula», «retournez dans votre pays». Il y avait des clubs avec des affiches «pas de n*****» à l’entrée», décrit Maxime Aurélien, pour ne nommer que ces exemples.

C’était il y a à peine 40 ans. Et après des années à encaisser les insultes et le racisme sans broncher, les Bélanger ont commencé à utiliser la force du nombre pour répondre violemment lors d’attaques racistes.

Légitime défense

«C’était un groupe d’autodéfense, soutient Ted Rutland, qui s’est intéressé aux gangs dans les discours sur la sécurité publique. Souvent, la violence blanche n’est pas vue comme un crime, mais si des personnes noires se défendent, ça c’en est un.»

Selon leur récit, on comprend aussi que les Bélanger sont loin de l’imaginaire collectif des «gangs de rue» actuels, motivés par l’appât du gain et armés jusqu’aux dents.

Photo fournie par Mémoire d'encrier

Les auteurs ne cachent pas que plusieurs membres ont néanmoins trempé dans les cambriolages, les vols à l’étalage et le proxénétisme.

Mais c’étaient des actions individuelles motivées par la pauvreté et le manque de possibilités de travail, et non le but premier de leur groupe, soutiennent-ils.

Un virage

Le ton change vers la fin des années 1980, quand Ducarme Joseph, un membre du gang rêvant de devenir «un véritable gangster mafieux», gagne en influence.

Le futur caïd rebaptisera d’ailleurs Les Bélanger du nom de «Terroriste», et s’élèvera dans les rangs criminels avant de mourir assassiné en 2014.

Photo fournie par Mémoire d'encrier

«Ducarme avait des ambitions plus élevées que juste voler. Je ne me voyais pas dans sa direction», témoigne Maxime Aurélien, qui abandonne peu à peu le groupe.

Il est aussi de plus en plus refroidi par les attaques de son gang dirigées non pas vers les racistes blancs, mais contre des gangs jamaïcains ou même haïtiens.

Lui-même tombe dans le crack et est condamné une douzaine de fois — surtout pour des fraudes bancaires — pour un total de quatre ans en prison, avant de se reprendre en main.

Aujourd’hui, le vétéran, soit un ex-membre d’un gang qui ne renie pas son passé, conseille à la nouvelle génération d’éviter la prison à tout prix.

«J’essaie de leur faire comprendre de ne pas avoir de dossier criminel. Dès que t’en as un, c’est fini... Personne ne t’engage, j’ai failli virer fou», laisse tomber l’énergique homme de 57 ans, rencontré dans son salon de coiffure jumelé à un pawnshop de l’est de Montréal.

Il fallait se défendre sortira aux éditions Mémoire d’encrier le 8 mai.

Extraits du livre

Sur l’affaire du parc Bélanger

«Durant l’intervention, les policiers ont, à plusieurs reprises, qualifié de «gang» le groupe d’Haïtiens composé de joueurs de soccer [...]. Ce terme, comme tant d’autres utilisés par les agents, était absurde. Les membres du «gang» avaient pour intérêt commun le sport, donc ils constituaient une équipe et non un «gang»».

Sur les ripostes dans le métro

«Le fait de s’être défendus dans le métro avait soudainement libéré un sentiment de frustration que nous avions refoulé durant toutes ces années et que nous ne ressentions plus. [...] Sans avoir à le dire tout haut, on avait conclu un pacte: on n’accepterait plus les insultes et les menaces racistes pendant nos sorties.»

Sur l’objectif des Bélanger

«Pour ceux d’entre nous qui payaient le loyer en ayant recours à des actes illégaux, c’était quelque chose qu’on faisait seuls ou en petits groupes. On les réalisait en parallèle afin de pouvoir faire nos vies ensemble, mais ce n’était pas le but ultime de notre groupe. On était un gang uniquement quand on se défendait et lorsqu’on sortait ensemble.»

Sur le proxénétisme

«Le proxénétisme, du moins le genre de proxénétisme que mes amis avaient appris à exercer, se prêtait davantage aux hommes qui savaient attirer les femmes. [...] Leur relation avec les travailleuses du sexe commençait souvent par l’apparence d’une relation romantique, voire même une véritable romance. [...] Ils passaient leurs nuits autour de la Main, discutaient avec les travailleuses du sexe dans la rue en essayant de convaincre celles qui n’avaient pas encore de proxénète de travailler avec eux.»

Sur les doubles standards

«C’est intéressant quand on y pense: personne ne semblait se soucier des groupes de personnes blanches, y compris les gangs blancs qui s’en prenaient à nous. Il n’y avait pas d’articles scandaleux dans les journaux à leur sujet. Aucune campagne policière spéciale pour les éliminer.»

Sur les trajectoires de Maxime et de Ducarme

«Si la fin tragique qu’a connue Ducarme est la conséquence logique des choix qu’il a faits dans le passé, le train de vie actuel de Maxime est le fruit de ses choix à lui. S’il pouvait repartir de zéro, Maxime aurait-il apporté des changements à sa vie? Il aurait aimé passer plus de temps sur les bancs d’école qu’en prison.»