Le golf est de retour

Le débat renaît souvent. Le golf est-il vraiment un sport ? Essayez de réussir la normale sur chacun des trous d’un parcours, et ça deviendra vite un sport. Oui, c’est probablement le seul jeu que tu peux pratiquer en fumant, en buvant, en mangeant, en prenant tes messages. En groupe de quatre, c’est confraternel, dans la camaraderie et la belle nature verte et entretenue. C’est beau un terrain de golf.

Pas de jeans, chandail dans le pantalon, souliers stylisés et, en principe, il ne faut pas élever la voix. Cigare et lunettes fumées, la vie semble belle.

Il n’est pas rare qu’avec copains et/ou copines, un match de golf vous réunisse en plus pour le déjeuner, le dîner, le 5 à 7, la douche, le souper. Ce sont souvent des journées inoubliables.

GARE À VOUS

Par ailleurs, ce sport, quand on mord bien dedans, peut devenir une obsession, un cauchemar. Avant tout, on joue contre soi-même et il faut contrôler émotion et application physique précise. Entre les deux oreilles, on devient d’une fragilité renversante. Un ami qui tousse ou le cri d’un oiseau peut détruire votre coup de départ. Heureusement, au golf, il existe une bible d’excuses.

À un certain moment, on prend confiance et on croit qu’on est dans une phase d’amélioration. Pendant deux ou trois trous, on se sent en maîtrise et c’est là que tout peut s’effondrer. Cette belle confiance vous fera lever la tête pendant l’élan ou tout subtilement dévier votre concentration et la balle se retrouvera dans le lac, dans le bois ou tout juste à quelques mètres de vous.

Vous vous enragerez, vous voudrez foutre ces bâtons aux vidanges, vous vous demanderez ce que vous faites là et, au 18e, vous réussirez une normale. Alors, vous aurez hâte de revenir.

Tu as peur que quelqu’un marche dans la ligne de la trajectoire de ton coup roulé, mais tu n’as jamais vu un coup roulé changer de direction parce que quelqu’un avait marché à cet endroit.

Certains sont prêts à payer plus de mille dollars pour gagner 10 verges avec leur nouveau bois-1 au coup de départ.

Aussi, il n’est pas rare que l’on triche et on ira même jusqu’à se mentir à soi-même en inscrivant un boguey alors que l’on sait très bien que l’on vient de faire un double.

ET LE GAGNANT EST...

Et, il reste une foule de modifications à apporter afin de rendre ce sport plus moderne, contemporain. Le calcul des tertres pour les femmes est encore d’une injustice criante sur la plupart des terrains.

La tenue vestimentaire est aussi très en retard sur le reste de la société. Le temps de jeu se situant généralement entre 4 et 5 heures est trop long.

Aussi, c’est pas donné, c’est cher jouer au golf. Ajoutez que plusieurs clubs ne sont accessibles qu’aux gens riches, très riches et, qu’en plus, les femmes n’ont pas les mêmes privilèges que les hommes.

Mais, sachez que la pratique du golf par plus d’un million de gens est nettement en hausse depuis la pandémie. Pas moins de dix millions de rondes ont été jouées l’an passé au Québec.

Fore !

De l’enclave