Ce couple lance une marque de chips pour contrer le gaspillage alimentaire

Chaque fois, ça me surprend. Cette envie soudaine et intense qui n’avertit pas : l’envie de fêter ! N’importe quoi ! La vie, le vent, le soleil, les premiers bourgeons, la première crème glacée de l’année comme si c’était un évènement grandiose, mais svp fêtons ! Je pense qu’il faut être québécois.es pour comprendre combien le printemps nous rend festifs et surtout foufous.

L’élément déclencheur de ma folie cette année a été le lancement de nouvelles chips, rien de moins ! Il allait de soi que le couple derrière la marque The Pretty Ugly Company (oui un nom anglais pour percer sur le marché international) allait créer des totopos à tremper dans leurs sauces offertes en saveur douce, moyenne ou piquante.

Photo fournie par Alexandra Diaz

The Pretty Ugly Company

À l’approche des célébrations du Cinco de Mayo, ça m’a mis le feu au sombrero ! L’idée de m’en visser un sur la tête le temps d’une soirée me dévore depuis que j’ai reçu ma commande de chips et de sauces (piquante pour moi por favor).

J’adore ce couple Lysanne Bourret et Pierre-Olivier Gendron qui a créé une entreprise basée sur le modèle de l’économie circulaire. Ils sont tombés amoureux alors qu’ils travaillaient dans le milieu de la restauration. Affolés par le gaspillage alimentaire, ils ont eu cette idée de génie de changer le monde un pot de sauce à la fois. Ils récupèrent les ingrédients frais que les fournisseurs doivent envoyer dans des sites d’enfouissement en énormes quantités parce que leur apparence ne permettrait pas de les vendre ou qui ont simplement trop mûri avant de se retrouver sur les étalages des épiceries. Lysanne et P-O sont devenus les seuls à n’utiliser que des tomates fraîches pour faire leurs sauces.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Contrairement aux tomates en conserves utilisées généralement.

Tout est dans tout, comme on dit !

Le Cinco de mayo n’a rien à voir avec la mayo que je choisirais comme unique condiment si je devais passer le reste de ma vie sur une île déserte. On parle plutôt de la date de commémoration de la victoire du Mexique contre l’armée française lors de la bataille de Puebla, le 5 mai (mayo) 1862. Tant qu’à aimer à la folie le guacamole, les tacos, les margaritas, les salsas, danser, chanter et Frida Kahlo, aussi bien faire comme les Mexicains de Puebla et surtout un grand nombre de Californiens d’origine mexicaine qui ont rendu cette fête si populaire au-delà de leurs frontières. Fêtons leur culture qu’on aime tant, ce 5 mai, leur 24 juin à eux. La poutine de notre Saint-Jean viendra bien assez vite. J’ai déjà hâte ! Arriba ! Arriba !