C'est ici que se trouvent les sandwichs les plus gourmands du Québec

Ils sont gourmands, réconfortants, faits avec amour... Certes, difficiles à manger, mais tellement satisfaisants !

Ces adresses rendent les lettres de noblesse à cet emblème largement consommé de toutes les manières possibles à travers le monde : le sandwich.

Je vous le dis, nous sommes très loin des sandwichs au creton, au fromage jaune ou au beurre d’arachide de notre enfance : plongez dent première dans les sandwichs les plus gourmands du Québec. N’oubliez pas les serviettes de table !

Bossa

Photo fournie par Bossa

Pendant un moment, les hoagies (sandwichs italiens) du Bossa ont littéralement pris d’assaut les réseaux sociaux, grâce aux recettes à la fois traditionnelles, extrêmement gourmandes et... alléchantes. Quand vient le temps d’assembler ces chefs-d’œuvre, cette sandwicherie familiale n’y va pas par quatre chemins : on retrouve bien toute la générosité italienne. Le « Philly Hoagie » est le classique de la maison, rassemblant la quintessence de la charcuterie italienne (salami, capicollo, mortadelle, prosciutto), la délicatesse du fromage mozzarella et provolone, la vivacité de la vinaigrette maison, ainsi que des aubergines marinées. Ceux à la porchetta et au poulet parmesan sont également très fameux, mais entre vous et moi, ils sont tous très bons. C’est le choix qui sera difficile !

► bossa.ca

► 4354 rue Wellington, Verdun

► 3136 rue Masson, Montréal

► 705 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Time Out Market)

Mitch Deli

Photo fournie par Mitch Deli

Le Mitch Deli est un incroyable projet COVID d’abord initié par Maxime Gagné (chef enseignant à l’École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal) et ses étudiants, dans l’objectif de rester actif physiquement et mentalement. Eh bien, trois ans plus tard, ce succès monstre s’est installé dans un plus gros local, afin de rendre accessibles leurs monticules entre deux pains à un maximum de personnes. Si la totalité de leurs sandwichs mérite le détour, il faut rendre honneur à la première création et à celui qui était sur toutes les lèvres au plus fort de la pandémie : celui au poulet piri-piri frit avec sa sauce émulsionnée aux herbes, ses cornichons et la laitue ciselée. Un véritable must !

► facebook.com/mitchdelisandwicherie/

► 2660 rue Beaubien Est, Montréal

McKiernan

Photo fournie par McKiernan

Même si le McKiernan offre bien plus que des sandwichs, je dois dire que ceux-ci sont particulièrement sensationnels. Reflétant entièrement l’image et la philosophie de ses grands frères (Vin Papillon, Joe Beef), nous avons droit à de gargantuesques créations élaborées à partir d’ingrédients de première qualité, rayonnant grâce à une exécution hors pair. Que ce soit la muffuletta (montagne de viandes froides entrecroisées de fromage et de condiments légèrement épicés), le schnitzel garni non pas d’une, mais de deux escalopes de porc à l’intérieur d’un pain brioché aux sésames maison ou celui au rôti de bœuf accompagné d’une sauce au fromage, peu importe ce qui leur passe par la tête (ou entre leurs mains), s’il se retrouve au menu, c’est que ce sera exceptionnel.

► mckiernanmtl.com

► 5524 rue St-Patrick, Montréal

Kahwa Café

Photo fournie par Kahwa Café

Lorsque l’on parle sandwich, le Kahwa Café est possiblement le secret le mieux gardé de l’avenue Mont-Royal. Ici, non seulement chaque sandwich est assemblé à la commande, mais le pain est aussi cuit à la minute. C’est encore fumant que le sympathique propriétaire garnit ce dodu pain parfumé au cumin et à l’huile d’olive de poulet panko ou de saucisses merguez, ensevelis de légumes frais et de sauces maison. Le week-end, il ne faut pas passer à côté du Lablabi, une spécialité tunisienne composée de pois chiches mijotés aux épices, d’harissa, de thon et d’un œuf frit. À ma connaissance, c’est le seul endroit en ville où déguster ce plat populaire tunisien.

► facebook.com/kahwacafemontreal/

► 331 avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Phil Smoked Meat

Photo fournie par Phil Smoked Meat

Si Montréal a ses Schwartz’s, Snowdon Deli, Lester’s et Dunn’s, la ville de Québec peut fièrement compter sur Phil, avec une viande fumée qui n’a pas à rougir face aux concurrents de la métropole. À lui seul, le sandwich « Solo » contient pas moins de 8 oz de smoked meat à notre goût (maigre ou médium), de la moutarde de notre choix (jaune ou à l’ancienne), le tout à l’intérieur d’un traditionnel pain de seigle, puis accompagné d’un quartier de cornichon. Les plus téméraires trouveront leur compte avec les gargantuesques sous-marins, pizzas, spaghettis ou poutines, tous à base de leur viande fumée élaborée de manière artisanale. On peut également se rendre à la boutique à Cap-Rouge pour repartir avec les produits signés Phil.

► philsmokedmeat.com

► 461 rue Saint-Joseph Est, Québec

► 4328 rue Saint-Félix, Cap-Rouge

Franky Johnny

Photo fournie par Franky Johnny

François Borderon et Jonathan Marcoux. Voici les deux grandes têtes (mais avant tout des amis d’enfance) derrière ce comptoir à sandwich du quartier Saint-Sauveur à Québec. Le premier est le chef boulanger chez Borderon et Fils, tandis que le second, un fier autodidacte passionné de cuisine. Lorsqu’ils ont ouvert Franky Johnny il y a cinq ans, leur désir était simplement de faire de bons sandwichs gourmands à prix accessible, où tout est fait maison. Jonathan derrière le comptoir, il aime jouer le marchand de bonheur, de bonne humeur devant sa clientèle en « lâchant 2 ou 3 petites blagues », tout en assemblant les sandwichs. On craque pour le Banh mi, un petit dessert maison et un café du micro torréfacteur Cantook pour la route.

► facebook.com/frankyjohnnysandwich

► 208 rue Saint-Vallier Ouest, Québec

Diner Saint-Sauveur

Photo fournie par Diner Saint-Sauveur

On appelle « diner » un restaurant typiquement américain aux allures rétro, offrant des repas traditionnels nord-américains bon marché, et qui, par la bande, fait drôlement plaisir à toute la famille. Dans le quartier Saint-Sauveur, on est dans le parfait « diner » à la sauce québécoise : ambiance familiale de jour – jusqu’à festive plus la soirée avance –, bonne humeur, et de savoureux petits (gros, voire décadents) plats de casse-croûtes typiques d’ici, avec une touche personnelle bien présente. Côté sandwichs, il faut s’attaquer au Sloppy Joe (effiloché de poitrine de bœuf en sauce tomate et Buffalo avec crème sure, laitue et pickles), ou au burger éponyme avec fromage, bacon et oignons frits. Les hot-dogs sont aussi dans la catégorie « très fameux » !

► dinersaintsauveur.ca

► 450 rue Saint-Vallier Ouest, Québec

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com