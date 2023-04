L'idée du troisième lien est loin d'être morte

Le gouvernement de la CAQ a maladroitement enterré le dossier du troisième lien routier entre Québec et Lévis. Oui un gouvernement a le pouvoir de mettre un dossier dans un bocal et d’en refermer le couvercle. Le dossier n’est plus sur son écran radar.

Cependant, aucun gouvernement n’a le pouvoir de faire disparaître une idée des cœurs et des esprits. J’ai entendu bien des Montréalais pousser un soupir de soulagement après l’annonce de la ministre des Transports. Enfin ! on n’entendra plus parler de cette lubie de Québec. La CAQ doit aussi rêver de voir le sujet tomber dans les limbes.

J’ai de mauvaises nouvelles pour ceux qui croient cela. L’idée est encore bien vivante. Il va de soi que pour un temps vous n’entendrez plus parler du troisième lien routier en tant que projet gouvernemental. Mais cette conviction que les ponts actuels ne suffiront pas aux besoins futurs va continuer d’alimenter les discussions.

Porteurs de ballon

Les élus municipaux de Lévis et des autres villes de la rive sud de Québec continueront à garder le réverbère allumé. Comme les porte-parole économiques. Le maire de Lévis a déjà commencé à flirter avec Éric Duhaime, dont le Parti conservateur devient maintenant le seul porteur politique du dossier.

Et puis au-delà des acteurs politiques ou économiques, le besoin va finir par refaire surface. S’il est vrai que la pandémie a momentanément changé des habitudes et réduit les flots de circulation, il me semble évident que les problèmes vont ressurgir.

D’abord les effets de la pandémie vont continuer à se dissiper nous ramenant vers les scénarios connus auparavant. Mais dans le cas précis de Lévis et des environs, il s’agit de l’une des régions connaissant la plus forte croissance au Québec. L’économie roule, les familles s’y installent.

Il serait étonnant de ne pas revoir les problèmes majeurs de congestion qui ont fait naître l’idée d’un troisième lien. Le processus est simple. Les citoyens impatients vont s’exprimer. Des médias vont porter leur voix, des politiciens vont écouter leur voix pour obtenir leur vote. Et ils vont promettre un nouveau pont ou un tunnel.

Les faits

Au-delà des émotions à fleur de peau, je rappellerai certains faits.

Dans quelques décennies, l’agglomération Québec-Lévis frisera le million d’habitants. Les ponts actuels ne permettront pas de gérer le flot de transport de personnes et de marchandises requis.

La situation actuelle ne permet pas de procéder à des travaux majeurs sur le seul vrai pont, le pont Pierre-Laporte, sans paralyser la région.

La route en forme de fer à cheval qui relie le centre-ville de Québec à celui de Lévis constitue un problème. L’idée de ceinturer Québec date des années 1970, alors que le pont Pierre-Laporte était tout neuf.

Ah ! j’oubliais un dernier fait. Même si le transport collectif est utile, souhaitable et nécessaire, l’auto (à essence, électrique, à l’hydrogène ou au jus de betterave) est là pour rester.