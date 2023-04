L’ordre professionnel peut-il réellement empêcher les situations de violence dans nos écoles?

Tout le Québec est estomaqué par l’histoire de l’enseignante agressive verbalement envers ses élèves. J’ai aussi été indignée d’entendre ses propos : comment se peut-il qu’on l’ait laissée enseigner sans que personne n’intervienne ?

Plusieurs questions restent en suspens quant au contexte précis, dont l’issue s’est révélée désastreuse pour les enfants, mais aussi pour les adultes.

Encore une fois, la profession enseignante est écorchée devant ce cas inhabituel qui pousse l’opinion publique à remettre en question leur professionnalisme. Or, dans l’angle mort, certains y voient une opportunité de tirer profit de cette histoire pour renforcer l’idée de la nécessité de créer un ordre professionnel chez les enseignants.

Complexité du monde scolaire

L’idée n’est pas nouvelle. Dans les années 2000, les enseignants s’étaient prononcés contre. Depuis l’entrée au pouvoir de la CAQ, les ministres Roberge et Drainville en font l’une de leurs priorités. De plus, lors de l’émission de Radio-Canada « L’heure du monde » du 26 avril, le professeur Égide Royer n’a pas hésité à se prononcer fortement en faveur. Sans surprise, il ramène les mêmes arguments : valorisation de la profession, meilleur contrôle de la qualité de la formation, formation continue obligatoire, mais surtout, la protection de la population.

Ce type d’argumentaire, qui tient la route dans la forme, déraille quant à sa simplicité en explorant la complexité du monde scolaire. Cela me fait toujours sourciller un peu. Une question peut se poser : dans l’hypothèse qu’un ordre professionnel aurait existé, cela aurait-il empêché l’enseignante de se comporter de cette manière?

J’avoue que j’aurais préféré entendre des experts des conditions de travail des enseignants, par exemple les professeurs Claude Lessard ou Maurice Tardif, nous dire ce qu’ils en pensent. Car la question des conditions de travail et du climat dans les milieux scolaires est, selon moi, au cœur des facteurs qui ont mené cette enseignante du primaire à dépasser les limites de l’acceptable.

Cela n’excuse pas son geste. Mais dans une société où la santé mentale est sur la sellette parce que plusieurs manifestations de désespoir font les manchettes hebdomadairement, sommes-nous surpris de cette nouvelle?

Un système malade depuis longtemps

Ce fait d’actualité s’ajoute à une kyrielle d’autres souffrances anonymes que vivent certains enseignants. Cela illustre une réalité maintes fois dénoncée par les chercheurs, les syndicats et les professionnels eux-mêmes. Les nombreuses années de maltraitances par la classe politique ont eu raison du système qui défaille depuis longtemps, victime d’un modèle néolibéral incompatible avec le travail auprès d’humains et où l’on considère l’école comme une entreprise.

La question de l’ordre professionnel n’est-elle pas qu’un écran de fumée qui cache une détresse humaine quotidienne qu’il faut régler en priorité?

Le bien-être de tous dans les écoles est une responsabilité individuelle et collective. Nous devrions écouter réellement ce que les enseignants ont à dire pour améliorer le système. Nous devrions travailler ensemble pour développer des moyens concrets afin de cultiver une bonne santé mentale et assurer leur bien-être au travail, et donc, l’épanouissement de nos enfants à l'école.

Photo courtoisie, UQTR

Nancy Goyette, PhD, Professeure au Département des sciences de l’éducation, Université du Québec à Trois-Rivières