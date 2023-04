LUMIÈRE veut «conquérir le monde» avec GLAM

Son nom n’est pas encore nécessairement connu du grand public, mais LUMIÈRE, Étienne Côté de son vrai nom, ne manque pas d’ambition. Avec son deuxième album, GLAM, l’auteur-compositeur de 32 ans rêve d’aller jouer à l’étranger. Et il peut déjà compter sur le soutien de Pierre Lapointe et de Clara Luciani pour y parvenir.

En entrevue, Étienne Côté nous raconte tout bonnement les relations qu’il a tissées ces dernières années avec Pierre Lapointe, Clara Luciani et Daniel Bélanger. Tous trois l’ont invité à faire leur première partie pour certains de leurs spectacles, en Europe et au Québec.

Dans le cas de Pierre Lapointe, c’est ce dernier qui a d’abord écrit à LUMIÈRE pour lui dire qu’il aimait son premier album, A.M.I.E.S.A.M.O.U.R, paru en 2021, et qu’il se verrait bien écrire des futures chansons avec lui.

« Il m’a dit qu’il lançait ça dans l’univers », raconte Étienne Côté.

Le souhait s’est réalisé peu de temps après et les deux nouveaux amis ont commencé à s’échanger des idées à distance.

« On s’envoyait des mémos vocaux et on se relançait pour voir si ça nous inspirait », raconte l’auteur-compositeur.

C’est l’un de ces mémos de Pierre qu’on peut entendre sur la chanson Savoir fuir.

« Je lui ai demandé la permission avant de le mettre, dit Étienne. Pierre avec moi, il me dit tout le temps : si tu le feeles, vas-y. »

Au printemps 2022, Pierre Lapointe a invité LUMIÈRE à faire ses premières parties en France pour 11 spectacles. « J’étais tout le temps en coulisse pour l’observer, pour voir comment il fait », raconte Étienne.

Clara Luciani au Zénith

C’est aussi grâce à Pierre qu’il a pu faire la rencontre de la star française, Clara Luciani. « Pierre m’avait invité parce qu’il chantait un duo avec Clara au Zénith de Paris. Après le spectacle, il y avait eu une fête. On avait dansé et avait eu bien du fun. »

Quand elle est venue à Montréal l’été dernier, pour les Francos, Clara Luciani a invité LUMIÈRE à venir faire ses premières parties pour une série de huit spectacles en Europe, à l’automne.

« C’était beaucoup de salles Zénith, des endroits de 5000 à 8000 places, dit Étienne. Au début, c’était un peu un vertige de voir le mur de gens devant moi. J’étais vraiment déstabilisé. J’étais un peu tout seul devant beaucoup, beaucoup de monde. [...] La première fois, j’étais un peu stressé. J’oubliais mes paroles. Mais je me suis ressaisi et ç’a fini par bien aller. »

En ouverture de Bélanger

Et Daniel Bélanger, lui ? C’est aussi ce dernier qui a écrit directement à LUMIÈRE pour lui dire qu’il avait entendu sa chanson dans un café et qu’il avait bien aimé.

Quand Étienne Côté et le groupe Bon Enfant, avec qui il joue de la batterie, ont joué avant Bélanger au festival La Noce, l’été dernier, Étienne est allé se présenter à Daniel.

Puis, quelques semaines plus tard, quand les spectacles au MTelus en mai prochain ont été annoncés, Étienne a écrit à Daniel pour lui dire qu’il était disponible s’il cherchait une première partie. Cette proposition a été entendue et LUMIÈRE était officiellement invité à ouvrir pour Bélanger les 16 et 17 mai.

Le lendemain, le 18 mai, Étienne se rendra en France pour participer à un échange. « C’est un programme qui est mis sur pied par l’École de la chanson de Granby, dit-il. On est quatre Québécois jumelés avec quatre Français. On va dans un studio pour monter des chansons des autres. C’est comme un truc que je ne pouvais pas refuser. »

Enregistré dans l’urgence

Étienne Côté ne se le cache pas. Il aimerait « conquérir le monde », ou du moins la francophonie, avec son nouvel album, GLAM.

Écrit en partie à Paris l’an dernier, le disque a ensuite été enregistré « dans l’urgence » à l’automne.

« À deux semaines de préavis, j’ai réservé les studios, j’ai engagé un preneur de son, Alexandre Martel était disponible pour la réalisation. En huit jours, on a réussi à faire l’album ! »

Warren Spicer (Plants and Animals) a donné un coup de main à la prise de son. Nicolas Basque, aussi de Plants and Animals, est également venu en studio. Même Thierry Larose est débarqué une journée pour jouer du piano. « Il y a quelques invités spéciaux sur ce disque ! » dit Étienne en riant.

Aspirer à rayonner

Alors que sur le premier disque, LUMIÈRE était un personnage qui cherchait l’âme sœur, cette fois-ci, son personnage veut devenir populaire.

Étienne Côté mentionne s’être beaucoup inspiré des années 1960, et précisément des projets solos des anciens membres des Beatles, pour concevoir son album.

Son personnage de LUMIÈRE partage aussi des influences avec David Bowie, Elton John et Supertramp.

« C’était hors de question que j’utilise mon [vrai] nom pour ce projet, dit-il. LUMIÈRE, ça peut être le band, l’artiste, le personnage. C’est peut-être aussi juste une idée générale de quelqu’un qui aspire à rayonner. »

► L’album de LUMIÈRE, GLAM, est disponible. bonsound.com/fr/artiste/lumiere.