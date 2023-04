Le four à pizza, l'outil de cuisson tendance à avoir absolument chez soi!

Plat convivial par excellence, la pizza se cuisine plus que jamais à la maison, dans des fours dont la mission est de sublimer ce mets italien. Voici quelques critères pour faire le bon choix.

« Posséder un four à pizza, c’est tellement plus que faire de la pizza, c’est créer des moments avec des gens qu’on aime. Que ce soit en duo ou lors de rassemblements familiaux, c’est toujours festif », indique Christiana Bédard Thom, cofondatrice avec Alexandre Beaulieu du magasin en ligne lapizzashop.ca, qui « répandent ce bonheur » depuis trois ans.

Le combustible

Pour une pizza napolitaine traditionnelle, le four à pizza doit atteindre la température de 900 °F, afin de permettre une cuisson en 90 secondes. À cette température, qu’il s’agisse d’un four au bois, au charbon de bois, aux granules ou au propane, il n’y aura aucune différence de goût, car la combustion du bois ne créera pas de fumée, indique M. Beaulieu.

Les cuisiniers qui sont naturellement attirés par le bois et la saveur qu’il procure pourront toutefois plus facilement atteindre et contrôler une température plus basse pour une cuisson plus longue, que requièrent d’autres types de pizzas, comme celles abondamment garnies.

La cuisson au propane, pour sa part, offre une facilité et une rapidité d’utilisation, comparativement à la manipulation des bûches et à la gestion du feu que nécessite un four au bois. À la lumière de ces comparaisons, on comprend pourquoi les fours hybrides sont si populaires !

Quant aux fours à pizza électriques, ils sont pratiques pour un usage à l’intérieur et pour les personnes qui n’aiment pas jouer avec le feu, puisqu’il s’agit d’un mode de cuisson qui s’apparente à la convection.

Grandeur et isolation

Déposée sur une pierre en cordiérite, sous une voûte maximisant la cuisson, dans un four en acier inoxydable qui traversera les années, la pizza a besoin de chaleur. Voilà pourquoi l’isolation est primordiale, surtout si on désire cuisiner des pizzas à l’année. Le temps requis pour atteindre la température maximale donne un indice sur la qualité de l’isolation, mais surtout, il ne faut pas hésiter à poser des questions au vendeur.

Quant à la grandeur de four requise, elle est guidée par le nombre de personnes à sa table et par les autres plats que l’on souhaite concocter. Il suffit d’un poêlon en fonte et d’un peu d’imagination pour cuisiner du pain, une tarte, des nachos, une belle pièce de viande, etc. dans son four à pizza. Plusieurs fours peuvent même être portatifs.

Selon Mme Bédard Thom et M. Beaulieu, un grand four facilite l’apprentissage du pizzaiolo, puisqu’il permet de déplacer la pizza plus loin de la flamme au besoin.

Les modèles de fours à pizza sur le marché ont explosé au même rythme que leur popularité, comme l’illustre cet échantillon qui éveillera le pizzaiolo en vous.

Comme au resto

Inutile de commander de la pizza lorsqu’il est possible de la préparer comme au restaurant avec ce four au gaz RICARDO, qui cuit la pizza (30 cm) en moins de trois minutes. Il comprend une paroi double en acier, un bouton de commande latéral pour allumer le four et contrôler la température facilement, ainsi qu’une porte ventilée pour assurer une cuisson rapide et uniforme. Ce four atteint 420 °C (800 °F) en seulement 20 minutes et est offert avec une pierre à pizza de 13,25 po en cordiérite.

Dans les trois boutiques RICARDO et dans les points de vente participants. > 399,99 $

Caractéristiques alléchantes

Le four à pizza au gaz (12 pouces) de Vida by Paderno possède plusieurs caractéristiques alléchantes, dont sa pierre qui pivote et attire l’humidité pour obtenir une croûte craquante et son grand fumoir permettant de créer une saveur de bois. Conçu pour protéger les aliments contre le contact direct avec les flammes, il possède aussi un plateau tournant, un thermomètre intégré, un couvercle de four à pizza et un système d’allumage rapide.

canadiantire.ca > 349,99 $

Multi-combustibles

Les amateurs de cuisson au feu de bois, au charbon et même au gaz (brûleur à gaz vendu séparément à 165 $) pourront savourer des pizzas (16 pouces) cuites selon leur goût dans ce four multi-combustibles Ooni Karu 16. Celui-ci atteint la température de 950 °F (affichée sur le thermomètre numérique intégré) en seulement 15 minutes et il est possible d’admirer le fromage et la croûte dorer par la porte de four à charnière avec technologie ViewFlameTM offrant une visibilité plus grande.

ca.ooni.com > 1099 $

Savoureuse cuisson au bois

Ce four à pizza au bois pour l’extérieur Alfa Ciao peut cuire deux pizzas à la fois, tout en mariant le design, le goût et la qualité. Il présente une surface de cuisson en briques réfractaires, une voûte en acier inox pour atteindre de très hautes températures sans consommer beaucoup de bois, une poignée ergonomique en bois sur la porte pour éviter de se brûler, un contrôle facile de la température grâce à son thermomètre et un œilleton pour surveiller la cuisson en tout temps.

lapizzashop.ca > 2849 $

Plus que de la pizza

Le barbecue (13 000 BTU) portatif à double palier Capt’n Cook de OvenPlus se démarque par sa polyvalence. Fait en acier inoxydable, cet appareil possède une zone de cuisson de 275,6 pouces carrés divisée en deux zones distinctes : une section « cuisinière à convection », qui sert aussi de « four à pizza » et une section « gril à salamandre ». Fonctionnant au gaz propane liquide, il est doté d’un couvercle bombé favorisant la convection, offrant ainsi une cuisson parfaite sans même tourner la pizza. Le Capt’n Cook est vendu avec une pierre à pizza (12 pouces), une spatule à pizza et un coupe-pizza.

bbqquebec.com > 499,99 $

Propane et bois en même temps

Non seulement le Bertello Grande 16 est vendu avec un adaptateur au propane, mais en plus, il est possible de cuisiner au bois et au propane en même temps. Alors pourquoi ne pas utiliser le propane pour chauffer le four rapidement, puis compléter ensuite avec le bois pour obtenir la température souhaitée ? Ce modèle atteint une température pouvant aller jusqu’à 500 °C (930 °F) en moins de 20 minutes et peut contenir une pizza de 16 pouces.

lapizzashop.ca > 714,99 $

Une allure de feu

Le Gozney dome prend des allures de four professionnel. Dans la cour, il créera tout un effet ! Conçu pour le bois, il offre aussi la commodité d’un brûleur à gaz intégré, permettant de passer facilement d’un type de combustible à l’autre et d’atteindre 950 °F en tournant un simple cadran. Thermomètre numérique, ventilation innovante, injection de vapeur, rétention de chaleur imbattable, port d’accessoires à connexion rapide, revêtement extérieur à liant céramique... Il a tout pour lui.

lapizzashop.ca > 2499 $

Jamais sans ces accessoires

Une pizza au four nécessite toute l’attention de son chef, équipé de ces quelques accessoires indispensables pour la traiter aux petits oignons.

« On ne peut laisser une pizza au four et aller se verser un verre de vin, car il faut être présent et la tourner aux 20 à 30 secondes », indique Mme Bédard Thom. On peut aussi s’amuser à la rapprocher ou à l’éloigner de la flamme, selon la cuisson désirée.

Le pizzaiolo doit posséder une pelle rectangulaire pour déposer la pizza sur la pierre, puis la retirer au moment de servir. « La plus efficace est une pelle perforée en aluminium », indique M. Beaulieu.

Une autre pelle, celle-ci ronde, va lui permettre de « décoller la pizza et de la faire pivoter sur la plaque », ajoute-t-il, pour que la croûte puisse cuire de façon uniforme.

Une brosse à pierre est aussi incontournable pour nettoyer la pierre après chaque utilisation, afin que les résidus ne collent pas sur la prochaine pizza, laissant alors un goût brûlé.

De plus, un thermomètre infrarouge indiquant la température ambiante ou la température de la pierre est essentiel pour s’assurer que le four est prêt à recevoir la pizza, c’est-à-dire lorsque la pierre atteint 700 °F ou que la température ambiante s’élève à 900 °F.