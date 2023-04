Marina Orsini, Infoman et Expo 67

Le Lightning de Tampa Bay les a battus. Chez eux à Toronto. Il y a encore de l’espoir que les Chokeux Bleus de Toronto s’étouffent encore.

Je les haïs tellement.

Rappelez-vous pendant les deuxièmes séries de la pandémie. Ils menaient 3-1 contre des Glorieux pas très bons. C’était fini. N.I...T ! J’ai écrit une chronique pour planter Marc Bergevin tellement la différence entre Toronto et Montréal était gigantesque. Publiée le matin du cinquième match à Toronto. Bien écrite. Mordante.

Y ont choké ! Y a fallu qu’y chokent encore ! J’ai eu l’air d’un taouin. Marc Bergevin s’est rendu à la finale de la Coupe Stanley.

Hier soir, en faisant ma prière du coucher, j’ai demandé une faveur au petit Jésus. Je ne me suis pas mis à genoux parce qu’avec des genoux artificiels, c’est pas évident. Mais j’espère que mes prières seront écoutées et que les Chokeux Bleus vont trouver le moyen de perdre à Tampa. Après, tout devient possible.

L’EXPO 67

La dernière fois que les Chokeux Bleus ont gagné la Coupe Stanley, Marina Orsini avait trois mois. Elle est née en janvier 1967. Julie Snyder allait naître deux mois après la victoire de Toronto. Et Jean-René Dufort et Vincent Damphousse étaient en route pour l’automne 1967.

Vous trouvez que le Canadien prend du temps à gagner une autre Coupe Stanley ?

C’est évident que Marina et Julie, comme Infoman, sont encore bien jeunes. Mais Marina a eu le temps de jouer dans 11 séries de Lance et Compte, dans Les Filles de Caleb, dans des téléromans à TVA et à Radio-Canada et a animé des émissions de radio.

Depuis la dernière conquête de la coupe, Jean-René Dufort a eu le temps d’animer 37 saisons au moins d’Infoman et de faire des folies dans 14 Olympiques. Minimum.

Quant à Vincent Damphousse, il a eu le temps de naître, de grandir, de connaître une brillante carrière, d’être vice-président de l’Association des joueurs de la LNH et d’être prince consort du Groupe CH.

Avez-vous une idée comment c’est long faire tout ça ?

En 1967, en septembre, j’étais jeune prof de latin et de grec et avec mon père qui avait beaucoup voyagé comme inspecteur pour la voirie et ma première femme, on avait loué une chambre à La Barre 500 sur la Rive-Sud. On avait passé deux jours à l’Expo 67. On n’avait même pas traversé le pont pour mettre les pieds à Montréal.

CHARLES DE GAULlE

Vous voulez savoir comment ça fait longtemps que les Chokeux ont pas gagné la coupe ?

En 1967, j’étais jeune prof, mais je lisais le Montréal-Matin. Quand les Maple Leafs ont gagné, Pierre Péladeau avait lancé Le Journal de Québec le 6 mars. Quand on le distribuait au Saguenay, je pouvais le lire à la Tabagie 500. Comme prof à 5800 $ par année, je m’offrais Le Soleil, le Montréal-Matin et le Petit Journal le vendredi soir. Le Journal de Québec était hors budget.

Ça fait tellement longtemps qu’Elvis a fait son célèbre Comeback 68 en cuir et a eu le temps de mourir et de ressusciter cinq fois depuis cette conquête de la coupe.

C’est dans cet été-là que Charles de Gaulle est venu au Québec, s’est rendu à l’hôtel de ville de Montréal et a lancé « Vive le Québec, vive le Québec libre ! ». Vous pensez qu’Emmanuel Macron serait aussi excitant ?

Ça fait longtemps 1967 ? Vous avez pas idée. On a inauguré le pont-tunnel Hippolyte-La Fontaine et l’échangeur Turcot pendant l’été. On tente de reconstruire le premier et on a déjà démoli le deuxième.

Quand je suis venu signer mon embauche à La Presse en 1974, j’ai fait un détour par Turcot, Décarie et Métropolitain pour aller traverser le pont-tunnel. Comme le dit la chanson : « Fallait-y être niaiseux ! » Ou fallait venir de Saint-David-de-Falardeau.

Le 6 juillet, Paul Desmarais a acheté La Presse. Les Chokeux venaient de gagner. Aujourd’hui, c’est une forme d’OSBL.

Et le Canadien a eu le temps de gagner huit autres coupes Stanley.

FAUT QUE LA TRADITION PERDURE

Vous avez deviné que le Québec de 2023 est pas mal moins excitant que celui de 1967. Me semble que ça ne faisait pas un pli sur la différence que Toronto gagne la coupe. C’est tout ce qu’ils pouvaient avoir. Les Argos étaient pourris. On savait qu’ils n’auraient pas de baseball, pas de vraie boxe, pas de vraie télévision.

Puis, on se le disait en riant : ils roulaient les trottoirs avant minuit.

Mais là, y ont toute !!!

Les Blue Jays, les Raptors, les Chokeux, le Toronto FC, des concerts, des bars, une cuisine fabuleuse et même un maire.

C’est devenu une question de survie pour notre mental. Notre moral. Ce qui nous reste de fierté.

Faut que les Chokeux Bleus perdent. Y a pas de chance à prendre.

Tout d’un coup...

On veut un club d’expansion !

Le Kraken de Seattle de Mitch Garber peut passer au deuxième tour. Les Golden Knights de Vegas ont déjà réussi l’exploit.

Deux clubs d’expansion. Qui sont partis avec une feuille de papier pour officialiser leur entrée dans la Ligue nationale. Avec pas de joueurs dirait, Jean Perron.

La solution est tellement évidente. Et payante pour tout le monde.

Que Geoff Molson vende le Canadien et qu’il demande une équipe d’expansion.

Ça va aller bien plus vite...