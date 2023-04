Mode de stars: les looks marquants signés Karl Lagerfeld

Lundi soir, New York vibrera aux silhouettes signées Karl Lagerfeld alors que se déroulera l’événement mode du printemps. Le tapis du Met Gala risque fort bien d’être griffé par le célèbre designer alors que les invités souhaiteront lui rendre hommage puisqu’il est à l’honneur de la prochaine exposition mode du Metropolitan Museum baptisée Karl Lagerfeld, un trait de beauté.

Pendant sa prolifique carrière, qui s’étend sur plus de 65 ans, Lagerfeld a signé des collections pour certaines des plus grandes maisons dont Fendi, Chloé et Patou, sans oublier sa marque éponyme et la plus célèbre d’entre elles, Chanel. De nombreuses stars ont été les égéries de cette dernière, enchaînant les nouveautés à toutes leurs sorties, ou tout simplement accros des créations du designer.

Survol de quelques-uns des looks marquants du Kaiser.

Sofia Richie Grainge

Photo tirée d'Instagram @sofiarichiegrainge

Célébrant son mariage à Elliot Grainge, Sofia Richie Grainge a partagé des photos du séjour romantique à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes entre autres vêtue d’une création Chanel des premières collections de Virginie Viard, qui a pris les rênes de Chanel depuis le décès de Karl Lagerfeld le 19 février 2019. Cette silhouette est une belle démonstration de l’élégance qui se dégage de l’agencement du noir et du blanc.

Margot Robbie

Photo AFP

Aux Oscars en 2018, Margot Robbie était virginale dans cette robe colonne Chanel se terminant avec une courte traîne. Les rubans scintillants qui ornent le bustier sont un doux rappel de la minaudière transparente.

Kristen Stewart

Photo AFP

Ambassadrice pour Chanel, Kristen Stewart est rarement habillée par une autre maison. Je salue son intégrité stylistique entre autres par cette silhouette qui oppose une jupe en tweed à un t-shirt blanc, le tout contrastant d’escarpin graffiti et de chaînes en or et en argent.

Rihanna

Photo AFP

Dernièrement, Rihanna s’amuse à enfiler des pièces d’anciennes collections Fendi, une marque pour laquelle Lagerfeld a dessiné durant plus de 50 ans. En 2015, elle assistait à l’ouverture du vaisseau amiral de l’enseigne à New York.

Julianne Moore

Photo AFP

Julianne Moore, la seule femme de l’histoire à avoir remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2015 (pour son rôle dans Alice), vêtue d’une robe Chanel. La création pailletée ivoire, marquée de quatre bandes de fleurs tridimensionnelles, demeure un modèle classique.

Bella Hadid

Photo AFP

À la soirée « Chopard loves cinema », pendant le Festival de Cannes de l’été dernier, Bella Hadid a déniché une robe Chanel dessinée par Karl Lagerfeld qui date de 1986. En optant pour une pièce d’archives, elle affirme la pérennité du style Lagerfeld.

Lisa Bonet

Photo AFP

Cette robe jouant sur les superpositions était tirée de la dernière collection Fendi dessinée par Karl Lagerfeld. Elle convenait parfaitement au style bohème de Lisa Bonet qui l’avait enfilée pour la soirée des Oscars 2019.

Sarah Jessica Parker

Photo tirée de Getty

Aux Oscars en 2010, Sarah Jessica Parker portait l’une de ses plus belles tenues. Elle avait opté pour une création Chanel jaune pâle décorée de fleurs argentées.

Jennifer Lopez

Photo AFP

Jennifer Lopez avait opté pour une création Chanel aux Oscars en 2001. La tenue avait causé un léger scandale puisque le corsage laissait entrevoir ses seins. 22 ans plus tard, la transparence fait peu sourciller, mais cette robe démontre que Lagerfeld a toujours su faire preuve d’audace.

Pharrell Williams

Photo AFP

Au fil du temps, Pharrell Williams a porté de nombreuses créations Chanel, mais c’est cette queue-de-pie qui se hisse en tête de liste, car il est rare que les hommes portent la griffe. Mention spéciale ici pour l’accessoirisation de nombreux colliers.

Lily-Rose Depp

Photo AFP

Tout comme sa mère Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp est une amie de la maison Chanel. Pour le gala du Met 2019, elle a choisi une robe noire à la coupe très simple, mais dont le drapé de chaînes dorées en font une création mémorable.