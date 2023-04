Nos chansons favorites d’avril

C’est le printemps, la neige est fondue, le soleil est revenu et nos oreilles ont succombé à ces dix chansons. Bonne écoute.

Les Louanges — Central Park La Fontaine

Photo de Sacha Cohen fournie par Bonsound

(CB) Cette nouveauté de Vincent Roberge possède tout ce qui fait le charme de son projet Les Louanges. Ça commence tout doucement, presque sur la pointe des pieds, une note à la fois. Puis, à mi-chemin, cette séance d’introspection finement écrite, ayant pour toile de fond le célèbre parc montréalais, se déploie dans toute sa splendeur.

Charlotte Cardin – Confetti

Photo d’Aliocha fournie par Roy & Turner Communications

(SEN) – Tout ce que touche Charlotte Cardin semble se transformer en or. On a ajouté la chanson Confetti à notre liste d’écoute le jour même où elle a été lancée. C’est pop, juste assez dansant, les paroles sont divines et le refrain nous reste en tête, ce qui est parfait ainsi.

Goodbye Karelle – Moonlight

(CB) – Karelle Tremblay met sa carrière de comédienne sur pause pour se lancer dans ce projet musical qui, dans une palette indie folk rock aventureuse, intrigue et charme tout à la fois. Un album suivra à l’automne. La curiosité est piquée.

Zoe Sanders – Femme ou fantaisie

(SEN) – Difficile de rester de marbre en entendant la voix chaude et profonde de Zoe Sanders. On se retrouve dans ses questionnements existentiels, son besoin d’amour et son désir de mieux se comprendre tout en tentant de mieux comprendre le monde.

Edouard (avec Yves Corbeil) – Loin

Photo fournie par David Scalisie

(RGM) – Edouard a trouvé une bonne façon de capter notre attention : il a demandé à son véritable grand-père, nul autre qu’Yves Corbeil, de lire un texte de sa voix grave durant la chanson. On se retrouve avec un morceau original, dont la musicalité nous rappelle Joe Dassin et Jacques Brel. Une belle réussite.

Les frères Goyette – Ponton de mer

Photo fournie par Sarah Fortin

(RGM) – Groupe coloré s’il en est, Les frères Goyette ont fait appel au chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, pour ce nouvel extrait. Ici, on se montre beaucoup plus émouvant que festif. Du « rock contemplatif au ressort épique », comme le dit un communiqué.

Jérôme 50 – Sandwich aux tomates

(CB) – « Bon, v’là qu’la chicane pogne dans cuisine, que’qu’un peut-tu faire jouer du Céline ? » Après le succès surprise de Tokébakicitte, l’inclassable barde de Québec poursuit dans son irrésistible lancée néo-trad canayenne sur ce titre qui analyse à nouveau avec humour l’identité québécoise.

Meghan Oak – Peur d’être aimée

(SEN) – On aime la vulnérabilité de l’ancienne académicienne Meghan Oak sur cette pièce qui charme en une seule écoute. La jeune auteure-compositrice autodidacte de 25 ans y confirme qu’elle est bien plus qu’une sensation TikTok.

Viviane Audet – Anthèse No. 1

Photo fournie par Sara-Maude Ravenelle

(RGM) – On a été absorbé par la beauté de cette très jolie pièce instrumentale de style néoclassique, qui se retrouvera en juin sur le nouvel album qui marque le retour en chanson de la comédienne, Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles. Quand ça fait du bien, tout simplement.

Paule-Andrée Cassidy — Le tube

(CB) – Avec un délicieux sarcasme poétique qui joue sur deux tableaux, Paule-Andrée Cassidy offre possiblement le seul, et sûrement le dernier, hommage musical au projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Pour être clair : elle est ravie de son abandon.