Nos trésors du passé: il y a 400 ans naissait le premier évêque de la Nouvelle-France

Le 30 avril 1623, à Montigny-sur-Avre, était baptisé celui qui allait devenir le premier évêque de la Nouvelle-France, François de Laval.

Photo fournie par Musée de la Civilisation, collection du Séminaire de Québec, objet 108577

François de Laval vient d’une très noble famille de France, celle des Montmorency. Depuis le Moyen Âge, elle a compté dans ses rangs des chevaliers, des cardinaux, ainsi que de hauts gradés militaires. Le blason de cette famille, auquel on ajoutera le chapeau épiscopal lorsque François de Laval sera évêque, témoigne de ce haut statut. Il est d’ailleurs devenu la base du drapeau de l’Université Laval, mais avec les couleurs centrales inversées.

Le jeune François a été séduit par la vie religieuse et est entré chez les Jésuites dès l’âge de 8 ans. Il a fait des études en littérature, en philosophie et en théologie à une époque de grandes remises en question du fonctionnement de l’Église catholique, depuis la montée en popularité de la réforme protestante. Il fait partie de ces gens qui ont souhaité un retour à la simplicité de l’Église, à ce que ses représentants soient davantage proches des gens. Son intelligence et sa curiosité lui permettent de monter les échelons religieux, mais François de Laval rêve plutôt d’être missionnaire.

Fondateur du Séminaire de Québec

Alors que Louis XIV et son ministre Colbert travaillent afin de mieux développer et réorganiser la colonie de la Nouvelle-France, une réflexion s’amorce quant à la nécessité d’y fonder aussi un premier évêché. François de Laval est ainsi choisi comme vicaire apostolique en 1658 et arrive en Nouvelle-France le 16 juin 1659. Dès son arrivée, il réalise que le territoire est immense et qu’il y a peu d’effectifs religieux pour le couvrir et desservir la population, qui ne cessera de croître dans les décennies suivantes. Il réfléchit alors à la possibilité de fonder un lieu de formation des prêtres, pour que ces derniers puissent ensuite déménager dans les nouveaux villages qui allaient être fondés dans la vallée du Saint-Laurent au gré de la colonisation.

Il fonde ainsi le Séminaire de Québec en 1663 et achète la maison de la veuve de Guillaume Couillard en 1668 pour y faire construire les lieux de vie et d’instruction des futurs prêtres, mais aussi les lieux d’éducation aux jeunes garçons en général. Il fonde ainsi parallèlement le Petit Séminaire.

Un Évêque dont le corps a beaucoup voyagé

François de Laval est nommé évêque de la Nouvelle-France en 1674, après des années d’efforts pour implanter un diocèse de Québec, dans lequel l’ensemble des religieux et religieuses allaient être assujettis aux décisions de l’évêque. Bien que son dévouement semble avoir été apprécié par les habitants de la colonie au fil du temps, les archives témoignent aussi d’une certaine intransigeance quant à ses idées. Il semble en effet avoir été difficile, voire impossible de le faire changer d’opinion ! Dès son arrivée en 1659, il cherche à faire reconnaître son autorité morale tant par le gouverneur Frontenac que par les communautés religieuses et les colons, peu habitués à ses règles au départ.

À sa mort, le 6 mai 1708, il est tout d’abord inhumé sous l’autel de la cathédrale de Québec, car la chapelle de son séminaire avait été incendiée en 1701. Après les bombardements de la cathédrale par les Anglais dans le cadre de la guerre de Sept Ans, son cercueil de plomb est introuvable et n’est redécouvert que lors de travaux en 1877 par des ouvriers qui remplaçaient des poutres de soutien du plancher. Afin d’honorer ses souhaits d’origine de reposer dans la crypte de la chapelle de son séminaire, le cercueil y est déménagé en 1878. En 1950, son corps est déplacé sous un gisant de marbre à son effigie dans la chapelle même, mais comme cette dernière a été désacralisée en 1993, on a finalement déplacé une dernière fois son corps sous un gisant de bronze à l’actuelle basilique-cathédrale.

C’est à cet endroit que les fidèles peuvent lui rendre hommage, lui qui a été canonisé le 3 avril 2014.

♦ Pour célébrer ce 400e anniversaire, le Séminaire de Québec et le Centre d’animation François de Laval organisent une exposition sur le site de la basilique-cathédrale de Québec, en partenariat avec le musée de la Civilisation. Les visiteurs peuvent y admirer plusieurs objets ayant appartenu à ce personnage marquant de l’histoire du Québec, et cela, jusqu’au 30 septembre.

♦ Pour plus d’informations sur la nouvelle exposition qui lui est consacrée : https://400e.francoisdelaval.com/

C’est arrivé un 29 avril...

1627 | Richelieu, ministre de Louis XIII, fonde la Compagnie de la Nouvelle-France.

Photo domaine public

1877 | Grand incendie de Montréal, on interdira ensuite la construction de maisons en bois.

Grand incendie de Montréal, on interdira ensuite la construction de maisons en bois. 1899 | Fondation de la compagnie Bell Canada.

Fondation de la compagnie Bell Canada. 1914 | Gideon Sundbäck obtient le brevet pour la fermeture éclair.

Gideon Sundbäck obtient le brevet pour la fermeture éclair. 1941 | Les premières femmes sont admises au Barreau du Québec.

Les premières femmes sont admises au Barreau du Québec. 1967 | Lancement du plus grand succès d’Aretha Franklin, Respect.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

1968 | Première de la comédie musicale Hair à Broadway.

Première de la comédie musicale Hair à Broadway. 1992 | Émeute à Los Angeles à la suite de l’acquittement des quatre policiers blancs qui ont battu Rodney King.

Émeute à Los Angeles à la suite de l’acquittement des quatre policiers blancs qui ont battu Rodney King. 2004 | La compagnie Oldsmobile produit sa dernière voiture après 107 ans d’existence.

La compagnie Oldsmobile produit sa dernière voiture après 107 ans d’existence. 2010 | Aux États-Unis, les membres féminins de la marine peuvent maintenant servir à bord des sous-marins.

Aux États-Unis, les membres féminins de la marine peuvent maintenant servir à bord des sous-marins. 2011 | Mariage du prince William et Kate Middleton.