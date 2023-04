Sondage: l'alliance entre les libéraux et le NPD pourrait être la voie de sortie de Trudeau

C’est une vieille idée qui va et vient en politique canadienne depuis longtemps.

Cette idée, c’est celle d’une alliance électorale entre le Parti libéral du Canada et le NPD. C’est un des plus vieux fantasmes des progressistes canadiens, jamais concrétisé.

Sondage Léger en main, on a testé l’hypothèse d’une alliance entre les deux partis pour la prochaine élection, qui commence à circuler partout au pays.

L’alliance

Cette alliance constitue peut-être l’unique voie pour que les libéraux, accompagnés de néo-démocrates, retrouvent une majorité à Ottawa, chose de plus en plus improbable, si chacun fait chemin seul.

La politique canadienne est figée depuis 2019. Rien ne se perd, rien ne se crée à Ottawa, ces temps-ci.

Et ce, malgré deux élections, une pandémie, un convoi de la liberté, quatre budgets et une pelletée de nouveaux programmes.

Les libéraux se chicotent tout juste au-dessus de la barre des 30 %, les conservateurs vers les 36 %. Et le NPD sous la barre des 20 %.

Une coalition électorale ferait bouger les fondations.

Voici les chiffres : l’alliance PLC-NPD reprendrait le haut du pavé à 41 %, contre 39 % pour les conservateurs. Il passerait de -6 % face aux conservateurs à +2 %. Au Québec, ce serait curieusement à l’avantage du Bloc Québécois, qui prendrait 4 points. Après la vague orange, le NPD devient une force radioactive, ici.

Les siamois

Ce rouge-orange politique apparaît plus probable.

Après s’être entendus pour collaborer en 2022, les deux partis ont appris à collaborer ensemble. Et à moins se détester.

La personne de Justin Trudeau est aussi un argument.

Le PM est probablement un des plus à gauche de l’histoire canadienne.

Ce qu’il y avait de conservatisme fiscal chez les libéraux, les « Blue Grit », s’est évaporé depuis 2015. Vous savez, à une époque, celle de Chrétien et Martin, le PLC faisait preuve d’une certaine prudence fiscale.

Jamais un chef libéral et un chef du NPD n’ont été si proches, politiquement, mais aussi dans leur façon de pratiquer la politique, disons dans le style « coach de vie » un peu naïf.

Trudeau et Singh partagent une conception semblable du pays, aussi.

Ça va comme suit : multiculturaliste et unitaire, le Canada dicte et impose des programmes, et les gouvernements provinciaux, surtout le Québec, doivent se transformer en sorte de gouvernement municipal.

Seriez-vous capables de me nommer un enjeu où le PLC et le NPD se fâcheraient autour d’un verre ? Et, où un quitterait la table, en colère ? Je ne trouve pas.

Autre facteur : le chef conservateur.

Le conservatisme plus « américain » et antisystème pratiqué par Poilievre effraie. Un sentiment d’unité chez les progressistes canadiens se fait sentir pour le contrer.

C’est la théorie du fil de fer.

Si vous pliez un fil de fer, il pliera des deux bords. Pendant que les libéraux plient vers la gauche, les conservateurs penchent, dans un même mouvement, vers la droite.

Là aussi, la figure de la modération du conservatisme fiscal, le « Red Tory », est marginalisée.

Dépasser le père ?

Le pacte entre le PLC et le NPD d’aujourd’hui ressemble à celui que Pierre Elliot Trudeau avait signé en 1972 avec le NPD.

À l’élection suivante, les deux avaient continué leur chemin séparément.

Est-ce que Trudeau fils aura l’audace d’aller où son père n’est jamais allé, soit en s’alliant avec le NPD le temps d’une élection ? Dépassera-t-il le père de ce côté ?

Si des élections fédérales avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous l’intention de voter ?

... Le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau 30 %

... Le Parti conservateur du Canada de Pierre Poilievre 36 %

... Le Nouveau Parti démocratique du Canada de Jagmeet Singh 19 %

... Le Bloc Québécois d’Yves-François Blanchet 7 %

... Le Parti vert du Canada d’Elizabeth May 4 %

... Le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier 2 %

un autre parti 1 %

Si le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau et le Nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh formaient une alliance électorale à la prochaine élection fédérale, c’est-à-dire qu’ils ne présenteraient qu’un seul candidat libéral ou un seul candidat néo-démocrate dans chacune des circonscriptions du Canada, pour quel parti voteriez-vous entre... ?

... L’alliance entre le Parti libéral du Canada et le Nouveau Parti démocratique du Canada 41 %

... Le Parti conservateur du Canada de Pierre Poilievre 39 %

... Le Bloc Québécois d’Yves-François Blanchet 8 %

... Le Parti vert du Canada d’Elizabeth May 6 %

... Le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier 3 %

un autre parti 3 %

Méthodologie

Un sondage Web a été réalisé du 21 au 23 avril 2023 auprès de 1 515 Québécois âgés de 18 ans ou plus à l’aide du panel en ligne de LEO.