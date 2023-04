Un brillant roman d’apprentissage

Lauréat du National Book Award de 2022, un roman touffu qui raconte l’envers de l’Amérique consumériste.

Inutile de passer des heures à chercher Vacca Vale sur une carte : cette petite ville de l’Indiana a été conçue de toutes pièces pour les besoins de ce roman. Et quel roman !

Délicieusement atypique, il nous invite à côtoyer les habitants d’un immeuble délabré à loyers modérés surnommé « le Clapier ».

Il y a encore quelques années, avant que la plupart des entreprises de la région ne soient obligées de fermer leurs portes, ce bâtiment accueillait surtout les ouvriers de la grande usine de voitures Zorn Automobile.

Mais depuis que rien ne va plus et que Vacca Vale figure sur la liste des 10 premières villes mourantes d’Amérique de Newsweek, il attire une clientèle de tous poils.

Une belle brochette de spécimens

Parmi ses locataires, il y a notamment ce couple de nouveaux mariés dont la femme est carrément terrifiée par les yeux trop ronds de son bébé. Dans l’appartement C2, il y a également cette quadragénaire du genre vieille fille timorée dont le travail consiste à contrôler les commentaires du mur commémoratif d’un service de nécrologie en ligne. Ah, sans oublier le fils d’une ancienne star de la télé qui a trouvé une façon très, très particulière de se servir du liquide contenu dans les bâtons lumineux.

Mais la vraie héroïne du livre est Blandine Watkins, qui vit au C4 avec trois autres jeunes ayant aussi grandi dans des familles d’accueil. Fascinée par les femmes mystiques du XIIe siècle (en particulier Hildegarde de Bingen), elle va tout de suite nous faire comprendre que quelque chose de vraiment terrible lui est arrivé.

Mêlant les styles avec brio, un livre brillant.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

La baignoire de Staline

Photo fournie par les Éditions du Seuil

À l’hôtel Marriott de Tbilissi, en Géorgie, un touriste d’origine française de 26 ans est retrouvé mort dans sa chambre. Un meurtre, sans l’ombre d’un doute, mais pourquoi s’en être pris à un jeune professeur de passage ? C’est ce que devront découvrir l’inspecteur Nougo Shenguelia et René Turpin, premier conseiller à l’ambassade de France. Un polar qui, en plus d’être bon, nous permet d’en apprendre pas mal sur le pays natal de Staline.

Set et match !

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

Avec ce septième roman très réussi de l’Australienne Liane Moriarty, on va directement entrer dans l’intimité des Delaney. Joy, la mère, semble s’être littéralement évaporée dans la nature et ses quatre enfants, aujourd’hui tous adultes, vont vraiment vouloir savoir ce qui lui est arrivé. Surtout que leur père a sur le visage deux grosses égratignures suspectes...

Chats du monde

Photo fournie par les Éditions de l’Homme

Après avoir photographié les chats du quartier de Limoilou, à Québec, Geneviève LeSieur met cette fois en vedette tous ceux qu’elle a croisés au fil de ses voyages. De Cuba aux îles grecques, en passant par l’Équateur, le Portugal, l’Égypte, l’Islande ou le Japon, les chats ont rarement été aussi photogéniques !

Les réserves écologiques du Québec

Photo fournie par les Éditions MultiMondes

Ce livre grand format abondamment illustré nous offre la possibilité de découvrir et de voir des territoires du Québec tout à fait extraordinaires. C’est la première fois qu’un ouvrage est consacré aux réserves écologiques d’ici (on en compte présentement 72) et des vieilles forêts de la Haute-Gatineau aux tourbières multicolores de la Pointe-Heath, il risque de nous arracher bien des oooh !

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Calmann-Lévy

L’énigme de la stuga

On n’aura pas la chance de rencontrer au bon moment Lykke Andersen. Du sang plein les mains et les vêtements, elle vient d’être mise en examen pour homicide volontaire, sans qu’on sache encore si le meurtre dont on l’accuse était prémédité ou non.

Maintenant, la question se pose : comment cette femme, qui est à la fois éditrice d’expérience, épouse d’un prolifique écrivain à succès et mère de jumeaux, a-t-elle pu en venir là ? Pour le découvrir, il faut revenir huit ans en arrière et remonter jusqu’au soir d’août où, à l’occasion de la fête suédoise des écrevisses, elle et son célèbre mari ont organisé sur leurs terres une réception entre amis.

À charge de revanche

Si possible, mieux vaut éviter de lire la présentation qui apparaît au dos de ce thriller psychologique, car elle en révèle un peu trop sur les événements qui se sont produits cette nuit-là.

Cela dit, on peut quand même glisser un mot sur la façon dont vont se dérouler les choses. Lorsqu’elle sera enfermée dans une maison d’arrêt du comté de Kronoberg, Lykke ne voudra s’adresser qu’à une seule personne : Manfred Olssen, l’enquêteur qui, huit ans plus tôt, a fait voler sa vie de famille en éclats.

Une histoire bien construite qui nous tient jusqu’au bout.