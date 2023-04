Une déception d’entrée de jeu pour «FAA» à Madrid

Félix Auger-Aliassime n’a pas pu éviter le piège que lui a tendu le vétéran Dusan Lajovic, samedi à Madrid, et a subi l’élimination au deuxième tour.

• À lire aussi: Tennis: c’est la fin pour Eugenie Bouchard, qui n’a pas à rougir de sa performance

• À lire aussi: Un match à envoyer aux vidanges pour Rebecca Marino

Après avoir profité d’un laissez-passer, le Québécois, septième tête de série, a été à court de réponses face à la 40e raquette mondiale. Lajovic l’a emporté en trois manches de 6-2, 3-6 et 7-6 (5).

Couronné à Bajan Luka la semaine dernière après avoir notamment écarté Novak Djokovic et Andrey Rublev, l’athlète serbe a poursuivi sur sa lancée sur terre battue. Il a été impérial au service, n’offrant aucune balle de bris lors des première et troisième manches.

«FAA», de son côté, a peiné à s’imposer lorsqu’il a eu recours à son deuxième service, ne remportant que 37% des échanges en pareille situation.

De plus, malgré ses 12 as, il a aussi commis 11 doubles fautes. Ses 26 fautes directes ont aussi aidé la cause de celui qui a déjà atteint le 23e échelon mondial.

«Je suis déçu de ne pas avoir eu le dessus dans la bataille d’aujourd’hui [samedi], mais je suis néanmoins heureux d’être de retour à la compétition, a écrit le Montréalais sur Twitter. Je vais me servir des aspects positifs de mon jeu dans les prochaines semaines.»

Auger-Aliassime a tout fait pour éviter l'élimination. Il a sauvé deux balles de match alors qu’il tirait de l'arrière 6-5 en troisième manche, mais a échappé les cinq premiers points du bris d’égalité. À sa sixième tentative pour mettre fin aux hostilités, Lajovic a finalement pu crier victoire.

Celui-ci se frottera à l’Allemand Jan-Lennard Struff au troisième tour.

Il ne reste qu’un Canadien en simple à Madrid. Denis Shapovalov affrontait le Chinois Zhizhen Zhang en début d’après-midi.