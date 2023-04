Y aurait-il eu un Édouard Julien s’il n’y avait pas eu de Georges Maranda?

Il s’entraînait l’hiver en visant le trou d’un pneu dans un gymnase, son bras était tellement puissant que ses amis ne voulaient pas se lancer avec lui au collège, il est allé aux États-Unis sans parler français pour empocher 165$ par mois au baseball: mais comment Georges Maranda a-t-il bien pu réussir à devenir un lanceur des ligues majeures à son époque?

Puissant et énorme lanceur droitier (6 pieds 2, 200 livres), Georges Maranda est un des huit Québécois à avoir lancé plus de 100 manches dans les 147 années d’existence des ligues majeures de baseball. C’était en 1960 et en 1962, avec les Giants de San Francisco et les Twins du Minnesota.

Très peu de francophones s’y étaient rendus avant lui. Il était le premier de la région de Québec.

Il n’y a rien de logique dans le fait qu’un jeune de Lévis avec un bagage de baseball très limité puisse atteindre les ligues majeures dans les années 50 et être meilleur que les Américains ou les Dominicains. La seule explication, c’est qu’il avait du courage et un talent hallucinant.

Il a commencé à se faire remarquer lorsqu’il évoluait au Collège de Lévis. Bon athlète et même gardien de but au hockey, Maranda avait un bras incroyable. Ses amis ne pouvaient pas attraper ses balles.

Courtoisie Denis Maranda

Tante Colette comme catcher

«La seule qui pouvait catcher mon père c’était ma tante Colette», raconte, en souriant, son fils Denis Maranda. Puisqu’elle avait souvent appris à attraper les balles de son frère, Colette pouvait donc se porter volontaire sans problème.

L’abbé du Collège de Lévis a rapidement vu le potentiel du jeune Georges et il a commencé à répandre la bonne nouvelle pour attirer les regards des équipes de haut niveau.

À 19 ans, les Braves de Boston des Ligues majeures (devenus les Braves de Milwaukee, devenus les Braves d’Atlanta) lui font signer un contrat et il s’aligne avec les Braves de Québec, club affilié de Boston.

Rapidement, il s’impose par sa balle rapide explosive.

Mais la compétition est féroce pour aller à un niveau supérieur dans l’organisation. Ses coéquipiers américains peuvent s’entraîner à longueur d’année. Lui?

«Il attachait un pneu à une corde dans un gymnase et visait dans le milieu», raconte Denis Maranda.

Cet entraînement plutôt rudimentaire n’a pourtant rien changé à sa progression. Trois ans plus tard, le voilà dans le Wisconsin, où il obtiendra 18 victoires lors d’une saison. Et le calibre devait être plutôt relevé, comme Hank Aaron évoluait pour cette même équipe l’année précédente. Aaron est le joueur qui a frappé le plus de circuits dans l’histoire, derrière Barry Bonds.

L’ascension de Maranda va alors s’amorcer vers les niveaux supérieurs.

Avec Alou et Marichal

Il va ensuite passer des Braves aux Giants de San Francisco en 1959. Il venait de connaître une autre saison de 18 victoires, cette fois-ci dans le niveau situé juste avant la grande ligue.

Il fera donc ses débuts avec les Giants en 1960, avec comme coéquipier Juan Marichal, un des meilleurs lanceurs de tous les temps. Felipe Alou est lui aussi dans son équipe.

Courtoisie Denis Maranda

À son premier match, Maranda va notamment affronter le Cards Stan Musial, un autre monument du baseball.

Maranda sera ensuite échangé aux Twins du Minnesota, où il lancera une autre saison avant de revenir au Québec en raison d’une blessure au coude.

Son numéro avec les Twins? 47. C’est le même que celui d’Édouard Julien, qui a fait ses débuts avec les Twins il y a trois semaines. C’est un hasard, semble-t-il. Ce n’est pas «Eddy» qui a choisi son numéro.

Getty Images via AFP

Seulement deux joueurs de la région ont joué plus qu’un match dans le baseball majeur et c’est avec la même équipe et le même numéro.

Édouard Julien a un talent fou et c’est à lui seul que revient tout le mérite de son accomplissement. Mais s’il n’y avait pas eu des Georges Maranda, y aurait-il eu un Édouard Julien?

«Moi je pense que nous avons ouvert les portes», explique Claude Raymond, qui a lancé 721 manches dans le baseball majeur de 1959 à 1971.

5 Québécois en même temps

Plus jeune, ce dernier était préposé au bâton pour une équipe qui jouait contre Georges Maranda. Ils sont devenus ensuite amis, coéquipiers et adversaires.

En 1962, ils étaient cinq Québécois dans les majeures: Claude Raymond, Georges Maranda, Raymond Daviault, Ronald Piché et Tim Harkness. C’est encore aujourd’hui du jamais-vu. Ce sont de grands bâtisseurs. Ils ont débroussaillé un chemin pour les autres, pour Édouard Julien.

«Ce qui a aidé, c’est que nous, les Québécois, on nous reconnaissait comme des gars tough parce qu’on jouait au hockey et c’est vrai qu’on était tough pour endurer tout ce qu’on a enduré», rappelle M. Raymond, mentionnant que le salaire dans les ligues mineures était de 165$ par mois durant cinq mois. C’est environ 8500$ par année en argent d’aujourd’hui.

«Ça n’a pas été facile, ce n’est pas une carrière où tu pouvais être riche. Quand il a fini le baseball, il n’avait pas vraiment appris de métier», raconte son fils Denis.

Photo fournie par Denis Maranda

«Il devait même avoir deux jobs à un moment donné. Il travaillait dans les fruits et légumes le jour et était portier le soir.» Bref, ça n’a pas toujours été une retraite évidente.

Il a aussi joué un rôle important pour la promotion du baseball mineur à Lévis jusqu’à son décès.

Et si?

Si ces héros québécois n’avaient pas inspiré le Québec en défonçant des portes courageusement, est-ce que le baseball serait resté en vie autant? Est-ce qu’autant de terrains auraient été bâtis? Est-ce que le départ des Expos aurait fait du baseball un sport marginal? Est-ce que des programmes sports-études avec des infrastructures auraient émergé? Est-ce qu’autant de jeunes Québécois pourraient espérer un jour être repêchés dans les ligues majeures?

Peu importe d’où il regarde ça, «peut-être dans un champ de maïs comme dans le film Champ de rêves», suggère son fils Denis, Georges Maranda mérite aussi d’être fier dans l’accomplissement d’Édouard Julien.

Jean-Nicolas Blanchet

Merci à l’auteur et passionné de l’histoire du baseball Daniel Papillon pour l’aide dans les recherches. Daniel est précieux pour garder bien en vie des moments marquants de la relation entre la ville de Québec et le baseball.