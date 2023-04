Bombardement fictif sur Stockholm

STOCKHOLM | Pour la première fois de son histoire, l’armée suédoise a déployé dimanche un système de défense antiaérien pour contrer un bombardement sur la capitale, Stockholm, dans le cadre du plus important exercice militaire organisé en Suède depuis 30 ans.

• À lire aussi: Exercices militaires historiques: la Suède se prépare à la guerre contre la Russie

«L’attaque brutale sur l’Ukraine en 2022 a véritable secoué les fondations de notre sécurité commune en Europe (...) C’est une réalité qui pourrait durer longtemps, donc nous devons nous préparer en conséquence», prévient le général Carl-Johan Edström, chef des opérations conjointes des Forces armées suédoises.

Le général Edström souligne que l’ennemi, Moscou, n’est pas loin. Et cette fois, il a attaqué la Suède dans un scénario de pure fiction mis au point pour l’exercice Aurora 23. Le réseau électrique et le réseau de télécommunications ont été sabotés. La mobilisation a débuté lundi dernier avec une alerte à la radio. Depuis les renforts sont arrivés de 13 pays alliés.

Mais les bombardiers menacent maintenant la capitale. Il a donc fallu y déployer le très sophistiqué système antimissile américain Patriot. Ces engins sont très rarement déployés au milieu des civils, encore moins en Suède en bordure d’un aéroport civil dans un paysage bucolique où circulent des cyclistes et des promeneurs de chiens.

Contrer une attaque nucléaire

Leur mission est de détruire les missiles balistiques ou des avions transportant des armes nucléaires. Pour y parvenir, ils sont armés de missiles capables de frapper aussi loin qu’à 160 km de distance et sont équipés de radars pour détecter des avions de combat à une distance allant jusqu’à 130 km.

La Défense suédoise dispose de quatre systèmes Patriot prêts à être déployés dans tout le pays. Outre les États-Unis, fabricant de ces engins, une quinzaine de pays en sont équipés, mais pas le Canada qui ne dispose d’aucun équipement pour intercepter les missiles. Ottawa refuse depuis des années d’intégrer le bouclier antimissile américain de crainte, notamment, d’exaspérer les tensions internationales.

Mais la guerre en Ukraine a montré que la défense antiaérienne est essentielle, relève le général Edström. Coordonnée à l’aviation et à la marine, c’est la «colonne vertébrale» de la défense nationale et de la sécurité régionale, souligne-t-il.

Résister à l’appel guerrier

Kerstin Bergea, présidente de la Swedish Peace and Arbitration Association, la plus ancienne organisation antiguerre au monde, encourage cependant le Canada à résister à l’appel des faucons.

Pour elle, la Suède contribue maintenant à rendre le monde «plus polarisé et plus militarisé», alors qu’elle a défendu le désarmement pendant des années au nom d’un monde plus sûr.

M.Bergea appelle Justin Trudeau à se ranger fermement du côté des pacifistes en promouvant la diplomatie et la coopération et en appelant à davantage de dépenses, non pas en Défense, mais pour lutter contre les changements climatiques, la première menace contre l’humanité, souligne-t-elle.

Dans cette veine, plusieurs centaines de personnes ont manifesté contre l’adhésion à l’OTAN et l’exercice Aurora 23 il y a deux semaines dans plusieurs villes de Suède. Largement en faveur de cette vision avant l’invasion de l’Ukraine en février 2022, la majorité des Suédois ont toutefois changé leur fusil d’épaule, d’après les sondages locaux.

Retour du service militaire

STOCKHOLM | Autour des gigantesques engins du système Patriot déployés à 15 minutes du centre-ville de Stockholm, de très jeunes gens au visage maquillé de vert veillent, arme automatique à l’épaule. Ce sont les conscrits des Forces armées suédoises.

Ils sont quelques 300 à participer à cet exercice. C’est le dernier de leur service militaire d’un an. Et ils sont prêts pour un véritable combat. Depuis 15 jours, ils dorment dans des tentes, dans la boue et le froid, comme ils le feraient dans une vraie guerre.

Confrontée à une pénurie de personnel alors même que les tensions augmentaient en Europe à la suite de l’invasion de la Crimée en 2014, la Suède a rétabli le service militaire en 2018. 13 000 garçons et filles de 18 ans sont appelés sous les drapeaux chaque année. Ils passent une série d’examens physiques et les meilleurs sont enrôlés pour neuf à 12 mois.

C’est le cas d’Adela Olsson, 19 ans, qui a reçu sa lettre de conscription en août dernier.

«J’étais très excitée quand je l’ai reçu, j’avais hâte», dit-elle. Et après neuf mois, elle n’est pas déçue : «L’expérience est très différente de tout ce que j’aurais pu faire dans la vie civile. Apprendre à résister au stress, apprendre le leadership, ça va me servir toute ma vie.»

«En dix mois, j’ai grandi comme personne», complète son compagnon d’armes Edvin Ostberg, 20 ans. Mais au-delà de cela, dit-il, «je pense que tout le monde devrait être capable de défendre son pays en cas de besoin et c’est ce qu’on apprend ici, on s’assure de pouvoir tous répondre à l’appel même si on n’est pas des militaires de carrière».

Un modèle à suivre?

Lors d’une allocution à Ottawa en mars, le sous-ministre à la Défense de la Lettonie, Janis Garrisons, a souligné que le service militaire suédois est un modèle à suivre pour tous les pays de l’OTAN, en particulier ceux qui sont confrontés à une importante crise de ressources humaines. C’est le cas du Canada où un poste militaire sur dix n’est pas pourvu.

«Les gens doivent comprendre qu'ils doivent payer quelque chose à leur pays», a dit M. Garrisons, à la Conférence d’Ottawa sur la sécurité et la défense.

Ce reportage a été réalisé grâce à une bourse du Fonds québécois en journalisme international.