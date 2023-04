De la pluie pour les prochains jours au Québec

La pluie a déjà commencé à tomber sur plusieurs régions du Québec, et elle ne s’estompera pas au cours des prochains jours.

Pour le Grand Montréal et ses régions limitrophes, c’est jusqu’à 40% de probabilités d’averses qui sont attendues, un taux qui demeurera tout aussi élevé jusqu’à jeudi. Les mêmes nuages pourront être aperçus dans l’ouest, à savoir l’Abitibi-Témiscamingue et l’Outaouais.

Lorsqu’on se dirige un peu plus à l’est vers l’intérieur de la province, on en constate tout autant. Les nuages amèneront de la pluie sur l’Estrie, le Centre-du-Québec, la Mauricie, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Même son de cloche pour le Saguenay – Lac-Saint-Jean, où les probabilités d’averses s’élèvent à 60%, par endroits.

C’est plutôt dans l’est du Québec, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, que les nuages risquent d’être un peu moins présents. Quelques rayons de soleil pourraient s’alterner avec les nuages à Rimouski, la Vallée de la Matapédia et Bonaventure, avec un temps «généralement ensoleillé» prévu à Chandler et à Percé.

Sur la rive nord, les conditions pourraient être similaires, avec une alternance à Baie-Comeau et à Natashquan, entre autres.