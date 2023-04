Équateur: une attaque armée fait dix morts à Guayaquil

Dix personnes ont été tuées lors d’une attaque armée dans la ville portuaire de Guayaquil, capitale économique de l’Équateur, sous le régime d’état d’exception en raison de la violence du narcotrafic, a annoncé dimanche la police locale.

Cette attaque, qui s’est produite vers minuit samedi soir, a eu lieu dans un atelier de mécanique et a fait dix morts et deux blessés, a indiqué la police à des journalistes via WhatsApp.

Le bureau du procureur général du pays a déclaré dimanche qu’il avait «ouvert une enquête préliminaire sur l’assassinat de dix personnes, à la suite d’une attaque armée survenue samedi soir (...) à Guayaquil».

«Il y a eu une fusillade (dans un local) où plusieurs personnes buvaient. Des motos sont arrivées et ont tiré sur tous ceux qui étaient là», a déclaré dimanche matin à l’AFP un témoin, qui a demandé à rester anonyme.

Les victimes s’étaient rassemblées pour regarder un match de football, ont précisé des témoins.

Sur les lieux de l’attaque, on pouvait encore voir des corps allongés sur la chaussée, baignant dans des mares de sang. Autour, des gens pleuraient et s’étreignaient alors que la police bouclait les lieux, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Les autorités n’ont pour l’instant fait état d’aucune arrestation en lien avec cette attaque.

Guayaquil est l’une des villes les plus touchées par le trafic de drogue et la violence qui sévissent dans le pays, à cause de sa position sur la côte pacifique, stratégique pour l’acheminement de la drogue vers les États-Unis et l’Europe.

Dans les prisons du pays, les affrontements entre détenus ont fait plus de 420 morts depuis 2021, tandis qu’à l’extérieur des prisons, le taux d’homicides a presque entre 2021 et 2022, passant de 14 à 25 pour 100 000 habitants, selon les autorités.

Il y a deux semaines, dans la province d’Esmeraldas, au nord-ouest, à la frontière avec la Colombie, une trentaine d’hommes armés ont ouvert le feu sur des habitants dans le port de Guayaquil, faisant neuf morts parmi les pêcheurs.

Selon les autorités, les victimes étaient sous la protection d’un groupe criminel, et auraient été attaquées par un groupe rival.