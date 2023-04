Filature illégale: traceurs et GPS, de réelles menaces

Espionnage, vol, les GPS et traceurs de type AirTag sont de plus en plus utilisés à des fins détournées de celles pour lesquelles ils ont été conçus, mettent en garde des experts dans le domaine.

Les traceurs GPS peuvent être aussi petits qu’un porte-clés. Ils utilisent des satellites pour permettre leur localisation précise, qui peut souvent être visualisée grâce à une application de téléphone.

Des entreprises les utilisent pour suivre leurs véhicules ou des outils coûteux, les transporteurs pour repérer leur marchandise. Les plus petits ont été conçus pour retrouver des objets personnels, voire pour suivre ses enfants.

« Ces appareils sont peu dispendieux et sont très utilisés pour le vol de voiture », lance Claude A. Sarrazin, président de Sirco, une firme d’enquête et de protection.

En augmentation

Il ajoute qu’en plus du populaire AirTag dont le fonctionnement est différent mais l’efficacité similaire au GPS, « il existe 100 000 autres appareils de ce type. Une multitude a été conçue avec légitimité et d’autres moins ».

Remi Kalacyan, président de Investigations VIP, dit être de plus en plus sollicité par des personnes qui croient être suivies par un traceur, « que ce soit dans un contexte conjugal, corporatif ou criminel ».

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a eu à composer avec quelques cas de filature illégale. « Il est arrivé, rarement, dans des dossiers de violence conjugale, de trouver des traceurs », dit Sandra Dion, porte-parole du SPVQ.

« Dans certains cas, les traceurs GPS (ou celui intégré à la voiture par le constructeur) ont aidé à retrouver un véhicule volé, mais ça doit être fait rapidement, parce qu’après quelques jours, les voleurs vont brouiller les ondes ou le désactiver », mentionne Mme Dion.

L’increvable AirTag

Si ces dispositifs peuvent être bien dissimulés, il n’en demeure qu’aucun n’est invisible. De plus, ils ont tous besoin d’une alimentation électrique.

Les traceurs GPS à piles auront une autonomie de quelques jours pour les plus petits à quelques semaines pour ceux qui disposent d’une plus grosse pile.

Sinon, ils peuvent être alimentés par la batterie de la voiture, son réseau électrique, une prise USB ou 12 volts ou encore le connecteur de diagnostic OBD2.

Mais la pile du fameux AirTag, grâce à son principe de fonctionnement par Bluetooth, peut durer un an.

Cette caractéristique n’est pas étrangère à sa popularité ni à son utilisation parfois détournée. Depuis sa mise en marché, Apple a cependant levé le camouflage de son petit appareil pour tenter de calmer les critiques.

Et les appareils de détection en vente ne sont pas une panacée. « L’équipement à 200 ou 300 $ sur Amazon, ça vaut ce que ça vaut, affirme M. Kalacyan. Ça détecte autant une radio ou le wifi du voisin qu’un GPS. De notre côté, on utilise de l’équipement à 150 000 $ et nos connaissances. »

Vous pensez qu’on suit votre véhicule ?

Analysez d’abord la situation, suggère Claude A. Sarrazin de Sirco.

Est-ce que le « suspect » a accès à l’intérieur du véhicule ? S’y connaît-il en électronique ou en mécanique ?

Procédez à une analyse visuelle du véhicule.

Les GPS ont besoin d’une alimentation électrique, les modèles à piles ont une autonomie qui va de deux jours à quelques semaines, sauf l’AirTag, dont la pile dure un an.

L’AirTag émettra un son s’il a perdu contact avec son propriétaire depuis un certain temps. Votre iPhone vous informera de la proximité d’un AirTag étranger, applications disponibles sur Android.

Faire affaire avec une entreprise spécialisée.