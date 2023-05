Formule 1: «Si je rate mon freinage, c’est la catastrophe» –Esteban Ocon

Une tragédie a été évitée de peu à l’avant-dernier tour du Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan quand des photographes et des commissaires de piste se sont retrouvés devant la monoplace d’Esteban Ocon à son arrivée dans les puits de ravitaillement.

La scène a été notamment captée par la caméra installée à bord de l’Alpine et on y voit clairement le pilote français appliquer les freins brusquement pour éviter de happer la quarantaine de personnes qui s’étaient massées sur son passage près du parc fermé.

C’est à cet endroit que les photographes et caméramen se ruent vers les trois premières voitures à l’arrivée pour capter des images. Or, la course n’était pas encore terminée quand Ocon a effectué sa halte tardive [et obligatoire] pour chausser son bolide de pneus neufs.

Il y a quelques semaines à peine, des spectateurs avaient envahi la piste en Australie avant que le drapeau à damier ne soit agité.

Une enquête de la FIA

Les commissaires de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) sont responsables de la sécurité dans la zone des puits de ravitaillement. Force est de constater qu’il y a eu négligence de leur part, si bien qu’une enquête sera menée pour faire toute la lumière sur cet événement qui aurait pu connaître un dénouement tragique.

« Je ne comprends pas pourquoi les préparatifs de podium sont entamés quand la course n’est pas encore terminée », s’est exprimé Ocon au micro du réseau britannique Sky Sports.

« Tout le monde savait que des pilotes devaient s’arrêter au moins une fois avant la conclusion du Grand Prix, comme le stipule le règlement. J’arrive à très haute vitesse, je freine très tard et je vois des gens et des barrières devant moi. Ça aurait pu être très grave aujourd’hui » a-t-il renchéri.

Ocon se considère chanceux d’avoir évité un véritable carnage.

« Oui, on est venus assez près, a-t-il affirmé. J’ai dû ralentir et je n’aurais pas aimé être parmi ceux qui étaient en plein milieu. Si je rate mon freinage, c’est la catastrophe. »

Des points pour Aston Martin

Fernando Alonso n’est pas parvenu à accéder au podium pour une quatrième épreuve consécutive, mais il s’en est fallu de peu puisque son Aston Martin s’est classée quatrième à moins d’une seconde de la Ferrari de Charles Leclerc.

Devant, les deux Red Bull de Sergio Pérez et de Max Verstappen, dans l’ordre, n’ont jamais été menacées. Ils ont orchestré le 25e doublé de l’écurie autrichienne en F1.

« Je suis heureux de ma course, sachant qu’on a connu un week-end difficile. La bonne nouvelle, c’est qu’en course, on n’abandonne jamais », a souligné Alonso.

Le Montréalais Lance Stroll, coéquipier de l’Espagnol, s’est contenté, lui, du septième rang après une légère touchette avec le mur.

« L’important c’est d’avoir inscrit des points précieux et de conserver le deuxième rang au classement des constructeurs. »