Il sera chroniqueur à «Sucré Salé»: Jean Michel Leblond éliminé à «Sortez-moi d’ici!»

Jean Michel Leblond a le vent dans les voiles depuis qu’il a participé à la première saison de la compétition culinaire «Chefs de bois» et depuis qu’on a appris à mieux le connaître grâce à «Sortez-moi d’ici!».

• À lire aussi: «Sortez-moi d’ici!»: au tour de Colette Provencher de quitter le camp

Celui qui se joint cet été à l’équipe de chroniqueurs de «Sucré Salé» a dû plier bagage au terme du défi d’élimination de la populaire téléréalité dominicale de TVA.

À 36 ans, Jean Michel dit être «sur son X», lui qui a bâti sa carrière pierre par pierre ces deux dernières décennies. Chef propriétaire du restaurant Kabinet, dans le Mile-End, à Montréal, il planche en ce moment sur son «plus grand rêve», celui d’animer et de produire ses propres émissions. Il est trop tôt pour annoncer quoi que ce soit, mais il pourrait bientôt obtenir son propre rendez-vous télé.

Jean Michel s’est déjà fait la main à l’animation. À 18 ans, à l’antenne de Vox, à Québec, il était aux commandes d'une émission consacrée aux sports extrêmes. Passionné de cuisine depuis longtemps, on l’avait même approché à l’époque pour qu’il prenne la barre d’une émission dans ce créneau. Il avait toutefois décliné l’offre, préférant faire ses classes dans l’industrie de la restauration. Après avoir étudié en cuisine, après avoir ouvert des restaurants et après avoir connu des succès comme des échecs, il est maintenant prêt à animer au petit écran.

«Pour atteindre ce que tu veux, ça prend énormément de patience si tu ne veux pas être la saveur du moment. C’est super important d’avoir une longévité dans ce rêve-là. D’avoir mis les bouchées doubles et les efforts en amont, je pense que ce projet-là d’animer, qui est mon projet de vie, mon rêve, va perdurer dans le temps.»

Surmonter ses peurs dans la jungle

Jean Michel est «fier» d’avoir été mis à l’épreuve relativement à sa peur des serpents, des endroits clos et des hauteurs à «Sortez-moi d’ici!».

«D’être resté aussi longtemps, c’est fantastique. Avoir faim, avoir soif et avoir besoin de dormir, je trouve ça pas mal, surtout après avoir fait auparavant "Chefs de bois"», a-t-il souligné.

Il dit que le défi «Mauvaise mine» de l’épisode de dimanche a été l’un des plus prenants de son parcours au Costa Rica. Il devait entrer dans le tunnel d’une ancienne mine plongé dans l’obscurité, pendant qu’Andréanne A. Malette, dans un couloir parallèle, éclairé celui-ci, le guidait pour qu’ils puissent récupérer le plus d’étoiles parmi les 11 qui s'y trouvaient. Le duo avait huit minutes pour y parvenir. Ils ont récupéré 10 étoiles et ainsi pu se régaler au souper avec une pieuvre entière déjà braisée, prête à être grillée et servie avec une salsa de tomates, oignons et coriandre. C’est bien entendu Jean Michel qui a cuisiné le tout sur le feu.

Des liens importants se tissent à «Sortez-moi d’ici!». Nathalie Simard est devenue une «grande amie» de Jean Michel. «On se voit souvent. Mon chalet est quand même près d’où elle habite. C’est une personne extrêmement drôle, qui a un énorme bagage de vie très utile dans des conversations. C’est fantastique de parler avec elle. Elle est très humble aussi.»

Jean Michel ne tient pas en place dans la vie. Mais au Costa Rica, il a pris conscience d'une autre dimension de sa personne. «Je me suis découvert une écoute plus importante que dans mon quotidien. [...] De ne pas avoir constamment le besoin de [divertir] les gens.»

Il ne reste plus que quatre campeurs dans la course. Qui deviendra roi ou reine de la jungle et mettra la main sur une somme de 100 000 $ qui ira à la fondation de son choix parmi Andréanne A. Malette, François Marquis, Nathalie Simard et Marianne St-Gelais?

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, la téléréalité «Sortez-moi d’ici!» est diffusée chaque dimanche, à 18 h 30, à TVA.