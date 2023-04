Le projet Riopelle: la leçon d’histoire de Robert Lepage

Visuellement extraordinaire, Le Projet Riopelle de Robert Lepage constitue un hommage à la hauteur du grand peintre québécois, présenté chez Duceppe.

Avec des patineurs sur scène, des images incroyables de tableaux et des décors magnifiques, la créativité du fondateur d’Ex Machina s’exprime dans toute sa splendeur. Le metteur en scène s’est surtout éclaté sur la forme plutôt que sur le fond. Chronologique et pédagogique, la pièce se rapproche du documentaire avec des images d’archives et des narrations explicatives.

Ce spectacle fait notamment une place importante à Refus global, le célèbre manifeste, écrit en 1948 par Paul-Émile Borduas et signé par des artistes comme Jean Paul Riopelle, qui rejette l’immobilisme et le conservatisme catholique de la société québécoise.

Cette proposition détaille aussi l’automatisme, le courant qu’a adopté le peintre, qui a triomphé à Paris avant de finir sa vie dans sa mère-patrie à l’Isle-aux-Oies. Dans la capitale française, on le voit d’ailleurs fréquenter de grands noms des arts comme André Breton et Samuel Beckett.

Tout ceci permet de saisir le climat social dans lequel le Montréalais a baigné afin de bien comprendre comment son travail s’inscrivait en rupture avec le passé canadien-français en route vers un Québec moderne.

Pas flatteur

Présenté comme un père absent, un individualiste plutôt égoïste, Riopelle n’est pas traité avec complaisance par le metteur en scène. De manière surprenante, cette œuvre ne plonge pas tellement dans son intimité. Le peintre s’exprime peu sur ce qu’il ressent, ce qui le motive et ce qui l’inspire, contrairement à l’artiste expressionniste Joan Mitchell, sa conjointe américaine de longue date, avec qui il entretenait une relation orageuse. Cette femme est interprétée avec force par Anne-Marie Cadieux.

Luc Picard est brillant sous les traits d’un Paul-Émile Borduas sensible qui tente de montrer la voie à la nouvelle génération, dont Riopelle, mais qui peine à trouver la sienne dans un Québec oppressant. L’acteur se glisse aussi dans la peau de Riopelle à partir de l’âge mûr, tandis que Gabrielle Lemire fait preuve d’adresse pour rendre ses années de jeunesse.

Les Violette Chauveau, Noémie O’Farrell, Richard Fréchette et les autres interprètes incarnent également plusieurs personnages. Devant la multiplication des rôles, des accents et des changements de langue, car plusieurs tableaux se déroulent en anglais, il n’est pas surprenant que le jeu des acteurs soit parfois inégal même s’il demeure solide.

Même si la soirée dure 4 h 30 avec deux entractes, elle file rapidement puisque les scènes sont courtes et construites sur des dialogues. Bien qu’il ait choisi de laisser tranquille le jardin secret de l’homme né il y a 100 ans, Robert Lepage met donc à profit sa virtuosité pour offrir une leçon d’histoire aussi instructive qu’imaginative.

♦ Le Projet Riopelle est présenté jusqu’au 11 juin chez Duceppe à Montréal, puis du 19 octobre au 19 novembre au théâtre Le Diamant de Québec.

Le projet Riopelle ★★★★