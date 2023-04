Logan Mailloux fait la différence

L'espoir des Canadiens de Montréal Logan Mailloux a joué les héros dimanche en inscrivant le but gagnant en fin de troisième période pour les Knights de London, qui l'ont emporté 3-1 face au Sting de Sarnia.

• À lire aussi: Séries LHJMQ: la plus imposante foule jamais vue est à Québec

Le défenseur, qui a trouvé le fond du filet en avantage numérique, a ainsi permis aux siens de prendre les devants 2-0 dans la finale de l'Ouest de la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL).

En plus de son but, Mailloux a dirigé trois lancers sur le filet adverse et a écopé de deux minutes de pénalité. Lors du premier match, il avait été blanchi de la feuille de pointage, mais avait montré un différentiel de +2 dans un gain de 4-1.

Depuis le début des séries, l'arrière de 20 ans a amassé 11 points, dont cinq buts, en 11 rencontres. Il montre également un différentiel de +7 et a effectué 44 lancers.

L'équipe d'Owen Beck s'incline

L'autre espoir des Canadiens toujours en vie dans les séries de l'OHL, Owen Beck, a été moins chanceux.

Les Petes de Peterborough ont effet baissé pavillon 3-1 face au Battalion de North Bay. Dans le revers, Beck a obtenu une mention d'aide.

La finale de l'Est est égale 1-1 puisque les Petes l'avaient emporté 3-2 vendredi. Beck avait d'ailleurs inscrit un but et une aide.

L'athlète de 19 ans a amassé 10 points, dont quatre buts, en 12 matchs depuis le début des séries. Il a également montré un différentiel de +4.