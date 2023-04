«Mon instinct me crie: je suis à la bonne place» -Meghan Oak

Elle signe la chanson du film Le purgatoire des intimes, a participé à Star Académie 2021, a cumulé plus de 1,5 million d’écoutes sur les plateformes numériques à la sortie de son premier extrait en pleine pandémie : Meghan Oak nous revient tout en vulnérabilité et en maturité avec son second EP, Dans la lune.

À 25 ans, l’auteure-compositrice-interprète originaire de Coteau-du-Lac a déjà une feuille de route bien remplie. Elle n’a pourtant débarqué dans le monde de la musique qu’en 2020, en pleine pandémie.

« En 2019, j’ai vécu une grosse peine d’amour et la seule échappatoire que j’ai trouvée était de faire de la musique, explique l’ancienne étudiante en communication et médias. Je me suis retrouvée en studio et c’est comme si l’univers me disait que je devais faire de la musique. »

Succès naturel

Son projet mis sur la glace pour cause de pandémie, puis un autre cœur brisé l’ont inspirée à déposer sa première chanson baptisée Au revoir sur TikTok. Elle devient alors la première chanteuse québécoise à utiliser cette plateforme pour se faire entendre, ce qui attise la curiosité des gens.

« Je crois beaucoup à l’univers, explique l’artiste. Tout s’est enclenché de manière naturelle. Lancée en toute innocence, ma chanson a obtenu plus de 1 million d’écoutes de manière complètement indépendante. »

Celle qui avait toujours vu la musique comme un monde inaccessible – jusqu’à ce qu’elle participe à l’émission Star Académie – voit comme une force le fait de ne pas avoir étudié en musique.

« Je ne lis pas la musique, mais cela fait en sorte que toutes mes créations sont instinctives », dit l’artiste qui a connu un beau succès avec son premier EP, Étrangère, lancé à l’automne 2020.

Mûre et vulnérable

La jeune auteure-compositrice-interprète a travaillé pendant deux ans sur Dans la lune. La grande nouveauté ? Elle a coécrit les six pièces qui le composent. Elle affirme avoir mûri pendant cette période de grands bouleversements qu’est la mi-vingtaine.

Quatre de ces chansons ont été dévoilées au grand public au fil des derniers mois. Les deux autres – Peur d’être aimée et Dans la lune – viennent tout juste de prendre leur place dans le monde.

« Dans la lune est la chanson mère, qui parle du gros message du EP », explique l’artiste qui a trouvé son équilibre dans la pratique et l’enseignement du yoga.

« Elle parle d’accepter ses parts d’ombres et de lumière. C’est poétique et un peu mystique pour moi, comme le fait de voir la lune comme un rêve, gros et lointain, mais qui te fait avancer et qui te fait te demander : et si c’était plus près que je le pensais ? »

La chanson Avant que le ciel ne tombe aborde les thèmes liés à l’environnement et à l’écoanxiété, alors que Peur d’être aimée présente une Meghan forte malgré sa vulnérabilité.

« Le propre d’un artiste est d’être vulnérable, de mettre toutes ses tripes sur la table », confirme celle qui se dit maintenant en paix avec la lumière qu’on dirige sur elle. « C’est ce qui va chercher le public. »

Le EP Dans la lune de Meghan Oak est sur les plateformes. Elle prévoit des spectacles cet été. Pour en savoir plus : instagram.com/meghanoak